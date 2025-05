La Feria de Sevilla crecerá en 220 casetas y cuatro calles por el retranqueo de la calle del Infierno

La Feria de Sevilla ganará más espacio sin necesidad de moverse del Real de Los Remedios. La iniciativa en la que trabaja el gobierno de José Luis Sanz permitirá ampliar las prestaciones del recinto y reducir considerablemente la lista de espera de los sevillanos ... que aguardan desde hace décadas para lograr un módulo a través del retranqueo de la actual calle del Infierno. Esto generará una zona diáfana de 19.295 metros cuadrados, en la manzana que delimitan la calle Costillares y las avenidas de San Juan Pablo II y Alfredo Krauss, en la que se ubicarán 220 nuevas casetas y se reubicarán 27 de las actuales. Un proceso que arrancará tras la finalización de la edición de este 2025 y que ya estará en marcha de cara al 2026. Los plazos que se manejan señalan que el proceso de ampliación estará concluido de forma definitiva para el año 2028, aunque algunos cambios ya se notarán anteriormente.

Este proyecto se llevará a cabo a través de la colaboración público-privada, una fórmula que ya ha explorado con éxito el gobierno de José Luis Sanz en anteriores ocasiones. En este sentido, la UTE formada por las tres empresas Martín Casillas, Carmocon y Esasur registró este viernes en el Ayuntamiento de Sevilla la propuesta en la que se detalla cómo se llevaría a cabo el plan de ampliación del recinto ferial de Sevilla. Una vez superado este trámite, el Consistorio prevé arbitrar la solución de la concesión por obras para poder ejecutar los trabajos. Es decir, la concesionaria llevará a cabo la actuación que permita reordenar los terrenos de la Feria para acoger nuevas casetas, encargándose también del mantenimiento de este espacio, mientras que la administración abonará anualmente un canon a la UTE para reingresarles la inversión que realizarán durante esta intervención, que se cifra en total en torno a los 33 millones de euros (IVA incluido).

Según la información a la que ha podido acceder este periódico, el concurso establecerá un periodo de concesión de estos terrenos de 28 años. Durante todo ese periodo, el gobierno municipal deberá pagar anualmente un canon de 2,9 millones de euros. El Consistorio, por contra, repercutirá en sus arcas todos los ingresos que generen estos nuevos espacios durante este periodo, en conceptos tan diversos como el pago de las tasas que realicen los titulares de las nuevas casetas o los propietarios de las atracciones de la calle del Infierno, lo que hará que el coste del canon sea prácticamente inapreciable en los presupuestos de la ciudad. La concesionaria se encargará, además, del mantenimiento de esta zona, incluyendo también los suministros de saneamiento y electricidad, mientras que el del alumbrado público y el del montaje de las estructuras modulares de las casetas seguirá siendo responsabilidad del ejecutivo local, como ocurre en el resto del recinto.

Vista satélite por la coche del espacio actual ocupado por la Feria de Sevilla, que será ampliada por la zona de las atracciones abc

Estos terrenos tendrán capacidad para 220 casetas, distribuidas en cuatro calles de nueva creación a las que el Ayuntamiento tendrá que buscar un nombre que se ajuste al del resto de los insignes toreros que configuran el callejero. Contarán con el mismo tamaño de los actuales módulos y se adjudicarán siguiendo rigurosamente el orden de la lista de espera, lo que va a permitir que se reduzca considerablemente. Tendrán, además, 20.000 vatios de potencia, frente a los 10.000 vatios del resto, posibilitando así que utilicen aparatos eléctricos que requieren más consumo. El objetivo es que todas las casetas logren esa potencia en un plazo prudencial, aprovechando las mejoras que se están haciendo en toda la red eléctrica del recinto. Además, las 27 casetas de la calle Costillares, entre las que se encuentra la que unifica a los distritos Nervión y San Pablo-Santa Justa, serán reubicadas y retrasarán su posición actual en dirección a la calle del Infierno, pero manteniendo la misma distribución que hasta ahora, de modo que su parte trasera lindará con las atracciones.

Reordenación de espacios

Este proyecto de ampliación de la Feria, que parte de la iniciativa municipal pero que será ejecutado por la colaboración público-privada, parte de esa histórica reivindicación de contar con más casetas disponibles, aunque más allá supone una reordenación de los usos existentes en la zona afectada, optimizando sus parámetros y adecuándolos a las necesidades reales. Junto al aumento de los módulos, la otra gran modificación afectará a la calle del Infierno, que se retranqueará en dirección a la estación del Metro de Sevilla de Blas Infante, manteniendo el mismo número de atracciones que en estos momentos. El nuevo mapa prevé que se conecte con la zona de las casetas a través de dos puntos, ordenándose a partir de ahí en una trama viaria por la que se distribuyen en matriz. La superficie total prevista para esta actividad efímera se acercaría a los 77.000 metros cuadrados, lo que en supondría un incrementa de un 10% con respecto a la superficie actual.

Por otro lado, en el lateral norte, frente a la entrada al depósito de grúa, se reserva un espacio para ubicar el circo, con una superficie de 6.800 metros cuadrados. La novedad es que puede funcionar de forma independiente al resto, al poder utilizar una explanada de aparcamiento para esta actividad con una superficie de 4.600 metros cuadrados. En el lateral oeste de la zona de atracciones, se prevé otro espacio para el aparcamiento de los feriantes, con una superficie de 21.150 metros cuadrados, con unas dimensiones de las plazas acordes con los vehículos que utilizan. En el extremo oeste, la zona restante se divide entre las cuadras y las cocheras de caballos, con una superficie proyectada de unos 35.000 metros cuadrados. A todo ello se suma también el espacio para aparcamiento público, situado como hasta ahora en el lateral de la estación de metro, con una superficie de 42.300 metros cuadrados.

Los terrenos en los que se llevará a cabo esta ampliación son los conocidos como Los Gordales, cuya titularidad es del Gobierno de España. Fuentes municipales aseguraron a ABC que el Ayuntamiento y el Ejecutivo central han mantenido ya varias reuniones para acordar la cesión de la parcela. De hecho, se ha realizado una petición formal en este sentido y, aunque de momento no se ha producido una contestación oficial, ambas partes aseguran que la predisposición al acuerdo es máxima y que no debería surgir inconveniente alguno para que se llevara a la práctica. El Estado es consciente de que la Feria no se va a mover de Los Remedios y que, por lo tanto, estos suelos tienen poco aprovechamiento más allá del actual. Con esta cesión, se ahorrarían el pago de impuestos elevados como el IBI que actualmente abonan, además de permitir estas nuevas prestaciones del recinto ferial.

Las tres fases del proyecto

El proyecto de ampliación de la Feria de Sevilla se ejecutará en tres fases y cuenta con un horizonte temporal entre 2025 y 2028. La primera es la más técnica y arrancó este viernes con la presentación de la documentación por parte de la iniciativa privada. A partir de ahora, se continuará con la redacción y publicación de los pliegos, tarea que estará a cargo de la Gerencia de Urbanismo, a la que una vez recibida la propuesta se le va encomendar la gestión y la tramitación del expediente. Luego vendrán los periodos de exposición pública, presentación de ofertas y adjudicación definitiva.

Toda esta tramitación burocrática está previsto que culmine a inicios del próximo mes de noviembre, salvo que surja algún imprevisto. Una vez que se adjudique, se empezaría con la redacción del proyecto constructivo, a lo que se sumaría su admisión por el Ayuntamiento de Sevilla, así como la solicitud y recepción de los informes sectoriales. Pasos previos antes de que se lleve a cabo la aprobación definitiva en Urbanismo, que según los plazos se produciría antes de abril de 2026.

Para la Feria de ese año aún no serán apreciables todos los cambios, ni estarían disponibles las nuevas casetas. Será una vez que termine esa edición cuando comiencen las obras de instalación de las 220 nuevas casetas y de las 27 que serán reubicadas. Estos trabajos terminarían dos meses antes de la Feria de 2027, con objeto de no interferir en su montaje ordinario, por lo que sus titulares podrán estrenarlas el lunes del alumbrao de ese año. También de cara a 2027, parte de la calle del Infierno se desplazará al este de su actual trazado de manera provisional.

Finalmente, en mayo de ese mismo año comenzarían las obras de instalación de las nuevas zonas de atracciones, de los aparcamientos y del recinto de cuadras y cocheras de caballos, de modo que en la Feria de 2028, la última antes de las elecciones municipales, todo el recinto estrenará al completo la nueva ordenación.