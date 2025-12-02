Una de las familias de la nueva promoción de Emvisesa en Entreolivos-Bellavista: «Nos han dado una muy buena oportunidad»

Una de las familias más felices en Sevilla es sin duda la de Galo Florencio, oficialmente nuevo vecino de la promoción Entreolivos-Bellavista que acaba de recibir las llaves de su vivienda tras haberla visitado previamente el día que se la presentaron. Ya está ... lista para habitarla. «Es un día muy feliz para mí y mi familia», declara. Al igual que la de tantos hoy, la suya es una de las 120 viviendas de protección oficial que Emvisesa como promotora ha levantado en cuestión de dos años gracias a la financiación del BBVA y la construcción de Cartuja Inmobiliaria para que a los nuevos vecinos de esta zona sureña de la capital la vida no les cueste tanto.

Es lo que afirma a este periódico el propio Galo como padre de familia de tres hijas y en compañía de su mujer, a las que ya podrá dar un techo más digno tras años viviendo de alquiler en la capital y habiendo tenido como así demuestra regularizada cualquier cuestión que ataña a su condición administrativa. Llegó de Ecuador hace ya varios años y se instaló junto a su familia, y en ésas encontró la promoción que Emvisesa ha facilitado a 120 familias en su totalidad, en su caso, una vivienda de tres habitaciones a un precio mucho más asequible de lo que el mercado exige hoy día.

De izquierda a derecha, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, Galo Florencio, nuevo vecino de la promoción, y Mario Muñoz, viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía Víctor Rodríguez / ABC

Son 90 por tanto las viviendas de tres habitaciones que Emvisesa ha puesto a disposición de la ciudadanía y una es la de esta familia ecuatoriana. 'Sevilla para vivir', como establece el lema que lidera la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla. «Quiero darle las gracias a las autoridades, al señor alcalde, por la oportunidad que nos da de tener esta VPO, con la finalidad de pasar nuestros días, ya que es un poquito cara la vivienda en la ciudad de Sevilla», recalcaba satisfecho este vecino después de haber recibido con alegría sus llaves.

Sabe que a esa latitud de la ciudad, aún hay mucho por construir al ser Villanueva del Pítamo, que deja Bellavista a su lado oeste y Montequinto al este, una zona por explorar aún tanto por futuras viviendas como por posibles negocios colindantes, aunque tenga Bellavista a dos pasos y Los Bermejales de camino a Sevilla. «Esperemos que en el futuro podamos tener también el paso de peatones», reclamaba. «Ya conocemos la casa porque entramos el día de la vivienda», fija una de las hijas de Galo, muy contenta por que sus padres tengan dónde asentarse sabiendo además que todos ellos están muy lejos de su tierra.

Plano de una de las viviendas de tres dormitorios de tipo A que ofrece Emvisesa en esta promoción EMvisesa

Totalmente equipada

«Serán ellos los que vivan, es más un proyecto de mis padres. Nosotros hemos venido a apoyarles. Somos de Ecuador pero llevamos aquí ya bastante tiempo, mis padres tienen la nacionalidad española», incidía la menor de la familia Florencio. Sabedores de que la promoción global consta de 125 viviendas, con 91 plazas de garaje y 71 trasteros, se muestran todos francamente agradecidos por este nuevo espacio bien comunicado con Sevilla. «La que nos han dado es una muy buena oportunidad», decía Galo.

Tal y como ha explicado en sus canales oficiales Emvisesa, la promoción Entreolivos-Bellavista está ideada para maximizar la eficiencia energética de estas 125 VPO, y entre sus virtudes se cuentan el aislamiento térmico de alta calidad, ventanas de doble acristalamiento y sistemas de calefacción y refrigeración eficientes. Los beneficios de vivir en una vivienda energéticamente eficiente incluyen la reducción de costos de energía a medio plazo y el aumento del valor de la propiedad.