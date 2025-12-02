Suscríbete a
Una de las familias de la nueva promoción de Emvisesa en Entreolivos-Bellavista: «Nos han dado una muy buena oportunidad»

Los propietarios destacan la sencillez del proceso de toda la promoción y celebran tener las llaves de su nueva vivienda a un precio asequible

El Ayuntamiento de Sevilla entrega las llaves de la promoción de 125 VPO de Entreolivos y Bellavista

Dos nuevos vecinos del núcleo residencial Entreolivos-Bellavista enseñan al alcalde de Sevilla su nueva vivienda este martes
Dos nuevos vecinos del núcleo residencial Entreolivos-Bellavista enseñan al alcalde de Sevilla su nueva vivienda este martes
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Una de las familias más felices en Sevilla es sin duda la de Galo Florencio, oficialmente nuevo vecino de la promoción Entreolivos-Bellavista que acaba de recibir las llaves de su vivienda tras haberla visitado previamente el día que se la presentaron. Ya está ... lista para habitarla. «Es un día muy feliz para mí y mi familia», declara. Al igual que la de tantos hoy, la suya es una de las 120 viviendas de protección oficial que Emvisesa como promotora ha levantado en cuestión de dos años gracias a la financiación del BBVA y la construcción de Cartuja Inmobiliaria para que a los nuevos vecinos de esta zona sureña de la capital la vida no les cueste tanto.

