'La Fábrica': El gigante dormido

Tengo la impresión de que Sevilla no tiene conciencia de lo que posee con la Fábrica de Artillería, de lo que no ha sabido aprovechar. Acostumbrados a la cotidianeidad de lo extraordinario pasamos a su vera sin percatarnos de su valor histórico, de su imponente ... producción e importancia estratégica. En desuso desde 1991, la ciudad indolente la olvidó hasta 2018 cuando comenzó su consolidación y restauración. Queda mucho por recuperar para poder disfrutar de sus 22.000 metros cuadrados,-más del doble de la superficie de las Atarazanas-, y menos tiempo para hacer de este espacio singular una referencia de la ciudad. 'La Fábrica' no puede ser sólo un contenedor cultural sino la catedral civil del talento de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión