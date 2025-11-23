Hay cierto periodismo deportivo centralista, con miopía por fijar la vista sobre el blanco y el blaugrana, al que le molesta que la Selección venga a la Cartuja. Y despotrican: que si el césped y los accesos, que si en el último partido estaba vacío … ... Meter más de 30.000 personas un martes noche para un partido sin chicha cuando hay solo diez estadios en España que soporten tal aforo les debe parecer poco; pero, deja que hablen. El estadio de la Cartuja está acostumbrado a las malas lenguas. Aquel patito feo es ya un cisne: el cuarto estadio español por número de espectadores, un cinco estrellas que se prepara para el Mundial 2030 y que va a seguir siendo sede de la final de Copa... El estadio nacional, le pese a quien le pese.

