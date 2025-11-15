Suscríbete a
Los enganches ilegales por cultivo de droga en Sevilla consumen la energía anual de 10.000 hogares

Desde octubre de 2024 al mismo mes de 2025, el número de expedientes por fraude eléctrico por las plantaciones de marihuana ha subido casi un 30 por ciento

La mayor parte se concentra en la capital con cultivos 'indoor' en barrios como el Polígono Sur, Los Pajaritos y Torreblanca

Actuación contra los enganches ilegales en Lora del Río con operarios escoltados por la Guardia Civil

Arde de nuevo el centro de transformación de la calle Mago de Oz del Polígono sur de Sevilla por las plantaciones de marihuana

Una plantación de marihuana intervenida por la Guardia Civil
Fernando Barroso Vargas

Buenas pero a la vez malas noticias en Sevilla y su provincia, sobre la problemática del fraude eléctrico. Y es que los últimos datos actualizados de Endesa relativos a octubre arrojan en general una reducción interanual del fraude eléctrico en la ciudad hispalense y ... su provincia, pero a la vez reflejan un incremento de las acometidas ilegales a la red de suministro relacionadas según la empresa con las plantaciones interiores de marihuana.

