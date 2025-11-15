Los enganches ilegales por cultivo de droga en Sevilla consumen la energía anual de 10.000 hogares

Buenas pero a la vez malas noticias en Sevilla y su provincia, sobre la problemática del fraude eléctrico. Y es que los últimos datos actualizados de Endesa relativos a octubre arrojan en general una reducción interanual del fraude eléctrico en la ciudad hispalense y ... su provincia, pero a la vez reflejan un incremento de las acometidas ilegales a la red de suministro relacionadas según la empresa con las plantaciones interiores de marihuana.

Al detalle, los últimos datos de Endesa relativos a la evolución del fraude eléctrico, una práctica perjudicial para el conjunto de los consumidores según avisa la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que implica riesgos de electrocución e incendio; ponen de manifiesto que si en octubre de 2024 la provincia de Sevilla contaba con 15.562 expedientes por esta causa con un alcance de 96.009.023 kilovatios-hora (KWh); en ese mismo mes pero de este año el registro era de 14.006 expedientes respecto a 85.049.281 KWh.

Media por tanto una reducción interanual del fraude eléctrico en el conjunto de la provincia, si bien profundizando en estos mismos datos, queda de manifiesto un aumento de los casos que según Endesa están relacionados con los cultivos de marihuana dentro de inmuebles como vivienda o naves.

Estas acometidas ilegales a la red eléctrica son detectadas por aspectos como su desmesurada demanda de energía, al consumir una plantación de tipo medio en un único inmueble el abastecimiento equivalente al de 80 viviendas convencionales de unos 100 metros cuadrados.

Más en concreto, mientras en octubre de 2024 Endesa contabilizaba en Sevilla 127 expedientes por fraude eléctrico vinculado por la empresa a plantaciones de marihuana, con un impacto de 7.506.120 KWh; en ese mismo mes de este año hablamos de 165 expedientes por 11.119.981 KWh en el conjunto de la provincia, que es la cantidad equivalente a lo que consumen 10.000 hogares anualmente.

La comparativa interanual, así, arroja un alza de casi el 30 por ciento en el número de expedientes y del 48 por ciento en el volumen de energía defraudada en casos que por su perfil, Endesa relaciona con cultivos de marihuana.

Por municipios, y en los datos relativos al periodo comprendido entre enero y octubre de 2025, la ciudad de Sevilla concentra 2.042 de los expedientes por fraude eléctrico incoados por Endesa en la provincia, con un impacto de 17.006.211 KWh; y 83 de los 165 expedientes relacionados con plantaciones de marihuana, acaparando 5.204.622 de los 11.119.981 KWh defraudados por esta vía, con lo que la ciudad absorbe aproximadamente la mitad de los indicativos vinculados a los cultivos interiores de marihuana.

En el ámbito de la ciudad hispalense, la situación se concentraría una vez más en barrios como el Polígono Sur, Los Pajaritos y Torreblanca, donde colectivos vecinales vienen denunciando los repetidos fallos en el suministro eléctrico, una situación que Endesa atribuye a las acometidas ilegales a la red o «enganches» para alimentar estas plantaciones.

Precisamente en octubre pasado, la Policía Nacional detenía a quince personas por un importante punto de venta de droga en Los Pajaritos, decomisando cocaína, marihuana y hachís y atribuyendo a estas personas delitos de defraudación de fluido eléctrico entre otras infracciones.

El elevadísimo consumo energético de las mencionadas plantaciones de marihuana a través de acometidas ilegales a la red, los «enganches»; provoca según avisa Endesa las saturaciones en la red e incendios en los centros de transformación, derivando a su vez en los denunciados fallos en el abastecimiento energético.

Los barrios desfavorecidos y los nuevos transformadores

Mientras diversas asociaciones vecinales consideran que en esta situación pesa además un déficit de inversiones en las instalaciones de distribución de electricidad en estos barrios desfavorecidos, --pues Sevilla concentra seis de los 15 barrios de España con menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales, con el Polígono Sur y Los Pajaritos a la cabeza--; la empresa esgrime la reciente instalación o proyección de 24 nuevos centros de transformación en estas zonas.

Estos nuevos centros de transformación, según Endesa, están destinados a que estas barriadas cuenten con el «doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado», pues en estas barriadas marcadas por situaciones de exclusión social y carestía también se detecta un bajo número de contratos en vigor respecto a la demanda contabilizada.

En este complejo escenario, en ese sentido, hay voces vecinales que apuestan por diferenciar entre el fraude eléctrico derivado de la falta de recursos de sus protagonistas, que no obstante tienen a su disposición instrumentos como el bono social de Endesa y recursos públicos de ayuda; y el ocasionado por la delincuencia asociada a los cultivos de marihuana, condenados por todos los agentes públicos del asunto. En cualquier caso, no sobraría recordar la situación que sufren quienes sí tienen regularizado y abonado su abastecimiento energético, pero sufren los citados fallos en el suministro, a cuenta de esta problemática que se viene prolongando desde hace años y años.

Tal es así que en su memoria del año 2024, la Fiscalía de Andalucía, encabezada por Ana Tárrago como máxima representante del Ministerio Público en la región, apostaba por elevar las penas previstas por el delito de defraudación del suministro eléctrico, cuya incidencia señalaba.

En el asunto pesa igualmente la auditoría externa hecha pública en junio de 2024 sobre la red de distribución de energía de Endesa en las zonas de Sevilla capital más afectadas por las repetidas interrupciones en el suministro eléctrico.

Esta auditoría abarcaba 56 de los 437 centros de transformación de las zonas afectadas por estas incidencias, arrojando que las instalaciones de Endesa disponen de potencia suficiente para garantizar la energía contratada, que supone apenas el 51 por ciento de la capacidad máxima disponible entonces en el conjunto de estas barriadas. Dado el caso, el estudio apuntaba al fraude eléctrico como causa de los cortes de suministro.

La auditoría externa

Eso sí la auditoría reflejaba que siete de los 56 centros de transformación auditados, los que menos incidencias contabilizaban, estaban casi al 90 por ciento de su capacidad y requerían por ende una ampliación de potencia; pesando en ese mismo sentido las actuaciones de la empresa para 24 nuevos centros de transformación.

También ponía de relieve una serie de deficiencias en la red de distribución achacables tanto a la empresa distribuidora como a los usuarios, anunciando entonces la Junta de Andalucía, como competente en la supervisión de la calidad del suministro energético, la apertura de un expediente a Endesa a cuenta de los aspectos de la auditoría achacados a la entidad.

En cualquier caso, el pasado verano Endesa apuntaba que entre enero y junio habían sido desmanteladas en Sevilla 106 plantaciones interiores de marihuana, es decir cuatro a la semana, en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, o sea la Policía Nacional o la Guardia Civil, destacando que su colaboración con las mismas es «clave» para luchar contra esta práctica, cuyo impacto se traduce en fraude, riesgos e incidencias incluso para quienes no participan de estas prácticas delictivas.

Más allá de Sevilla capital, los datos actualizados de Endesa arrojan que tras Sevilla capital, por volumen defraudado con relación a plantaciones de marihuana entre enero y octubre figura el municipio de Osuna, que con poco más de 17.000 habitantes registraba 1.167.918 KWh defraudados y 12 expedientes incoados; Las Cabezas de San Juan con 430.910 KWh y 9 expedientes, Los Palacios y Villafranca con 378.915 KWh y también 9 expedientes, Dos Hermanas con 326.682 KWh y cinco expedientes, Carmona con 226.293 KWh y un solo expediente y La Rinconada con 75.405 KWh y dos expedientes.