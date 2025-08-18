Arde de nuevo el centro de transformación de la calle Mago de Oz del Polígono sur de Sevilla por las plantaciones de marihuana Los contratos en vigor de su área de servicio no alcanzan el 25 por ciento de la capacidad total de abastecimiento de la instalación sinestrada

La madrugada de este lunes ha quedado «completamente calcinado» un centro de transformación energética de Endesa ubicado en la calle Mago de Oz, en el Polígono Sur de Sevilla, el barrio de toda España con menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales.

Se trata, según Endesa, de una instalación que tenía una potencia instalada de 2.000 kilovoltioamperios (KVA) a pesar de tener solo 111 contratos de suministro en vigor que «no superarían los 450 kilovatios de energía»; atribuyendo así la situación al «fraude masivo y las plantaciones de marihuana« en el interior de viviendas eneste barrio marcado por situaciones de carestía y exclusión social, delincuencia y proyectos institucionales y ciudadanos en pro de su transformación social.

Endesa señala así que a pesar de estar «sobredimensionando» la instalación --que quedó completamente renovada el pasado año tras haber resultado ya incendiada en agosto--, esta no ha resistido las consecuencias del «fraude masivo» provocado por las plantaciones de marihuana, que demandan energía las 24 horas.

Y es que una plantación de marihuana en una vivienda de unos 100 metros cuadrados «puede consumir como 80 viviendas a la vez», provocando saturaciones de la red con las frecuentes interrupciones en el suministro objeto de quejas vecinales. La manipulación de las instalaciones para este fin y este consumo «desmesurado» son según insiste Endesa «las causas principales de los problemas de suministro que se registran en la zona» y pueden suponer «un peligro para la seguridad e integridad de las personas».

Para garantizar el suministro a los clientes con contrato en vigor, Endesa va a instalar dos grupos electrógenos de 1.600 y 1.200 KVA respectivamente, mientras lleva a cabo las tareas de revisión de la instalación.

Nuevo centro de transformación

En total, la compañía invertirá más de 350.000 euros en la sustitución de este centro de transformación, ya que se tendrá que cambiar las máquinas transformadoras, volviendo a colocar dos transformadores con una potencia cada uno de 1.000 KVA, es decir, potencia suficiente como para 1.400 clientes, a pesar de que los contratos en vigor siguen siendo 111.

Asimismo, la empresa ha recordado que desde 2020 esta instalación «ha salido ardiendo una vez al año, a pesar de contar con 20 veces más potencia de los clientes con contrato, que lejos de aumentar a lo largo de estos años ha disminuido de 119 a 111 clientes con contrato de suministro en vigor«.

Por este motivo Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, hace tres años, llevaron a cabo un plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas y se instalaron doce nuevos centros de transformación en los barrios en los que se registraba más fallos en el suministro eléctrico.

La medida se ha visto ampliada en la actualidad con la firma este verano de un nuevo protocolo de actuación con otros doce nuevos centros de transformación en estos barrios, con el fin de dotar de «más potencia y nuevas infraestructuras« a zonas que »ya cuentan con la última tecnología y el doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado«.

Las ubicaciones de estas nuevas infraestructuras, concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en Distrito Cerro Amate, donde se instalarán ocho nuevos centros de transformación; Distrito Este-Torreblanca con dos nuevos; Distrito Sur y Distrito Norte con uno respectivamente.

Finalmente, la compañía ha asegurado que «está trabajando ya en la instalación de varios de estos nuevos centros de transformación a la vez que se une el acompañamiento a las fuerzas de seguridad para la detección de estas plantaciones», puesto que en los primeros seis meses del año «se han abierto 106 expedientes por plantaciones de marihuana en Sevilla».