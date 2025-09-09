Los diez microparkings que ya ha tramitado José Luis Sanz: del Porvenir a Triana pasando por San Pablo

Hace unos días, ABC adelantaba que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado las gestiones para licitar las obras de construcción de dos microparkings, uno en en la Plaza San Martín de Porres en Triana y el otro junto al edificio de Capitanía ... . Estos son dos de los diez aparcamientos subterráneos que ya están en trámite y que forman parte del total de 32 que componen el ambicioso proyecto 'Sevilla Aparca', que José Luis Sanz prometió durante la pasada campaña electoral. Los seis primeros están ya en licitación y se espera que estén listos para finales de 2026 y los cuatro siguientes ya tienen ubicación definida y esperan convocatoria.

Entre los microparkings que se encuentran en proceso de trámite hay dos que estarán ubicados en el barrio de Los Remedios. Uno es el que irá en la calle Virgen de la Antigua. Se trata de un aparcamiento subterráneo de una sola plaza con capacidad estimada entre 150 y 200 plazas. La idea es que tenga un destino mixto, con un 60% de las plazas para residentes, 20% para estacionamientos rotarios, un 10% restante para plataformas de movilidad (patinetes, motos y coches compartidos) y un 10% para uso logístico. Contará igualmente con recarga para vehículos eléctricos y placas fotovoltaicas en superficie como sombra funcional.

El otro parking que irá en Los Remedios estará ubicado en la calle Virgen de Luján y contará con características idénticas al anterior, ya que tendrá una sola planta. Dispondrá de entre 150 y 200 plazas y tendrá el mismo reparto de usos, recarga eléctrica y energía solar.

El Porvenir, una zona que tiene graves problemas en lo que a aparcamientos se refiere, cuenta ya con cinco microparkings que están en proceso de trámite. Dos de ellos estarán ubicados en la calle Felipe II en distintas ubicaciones. Uno tendrá entre 150 y 200 plazas y estará destinado a usos mixtos, recarga eléctrica y placas solares. El otro estacionamiento de Felipe II tendrá la misma configuración, es decir, un sólo nivel subterráneo, reparto de usos, recarga eléctrica y energía fotovoltaica.

El tercero de los microparkings del Porvenir que está en trámite es el de la calle Bogotá, que será un estacionamiento subterráneo de una sola planta con capacidad entre 150 y 200 plazas, el mismo reparto funcional que los de Felipe II y equipamiento sostenible (recarga y placas solares). Asimismo, El Porvenir contará con otro parking en la calle Tabladilla. Al igual que el de la calle Bogotá tendrá similar capacidad de plazas, distribución de usos, recarga eléctrica y sombra solar mediante placas fotovoltaicas.

También en El Porvenir y ya en trámite de licitación se encuentra el aparcamiento que irá ubicado en la Plaza del Ejército Español, junto al edificio de Capitanía General y la Plaza de España. Como ya adelantó ABC, este parking en superficie que controlaban los gorrillas se transformará en uno subterráneo, por lo que pasará de tener de las 110 plazas actuales hasta las 244 plazas. Asimismo, contará con equipamiento sostenible, recarga eléctrica, placas fotovoltaicas, etc.

En el subsuelo de la Plaza San Martín de Porres, en Triana, y ya en próxima licitación, estará situado otro parking junto al Mercado de San Gonzalo. Este contará con 270 plazas rotatorias, que servirá a los usuarios que acudan al barrio de forma puntual, pero no se dará cobertura a los vecinos de la zona de forma directa. También dispondrá de recarga eléctrica y placas solares.

Por otra parte, junto al edificio Pinillos, en la calle Júpiter (zona de Santa Justa), se ubicará uno de los aparcamientos que forma parte de los cuatro primeros pendientes de licitar. Contará también con un espacio entre 150 y 200 plazas, reparto funcional, recarga eléctrica y placa fotovoltaica.

Esta lista de diez microparkings que ya ha están en trámite la concluye el que se ubicará en la calle Jerusalén en el Polígono San Pablo. Cuenta con las mismas especificaciones que los anteriores.