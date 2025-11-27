Suscríbete a
Detenido el autor del apuñalamiento de la plaza de la Gavidia por una pelea por un piso ocupado

Una de las víctimas recibió un grave corte en el cuello y el agresor había huido tras los hechos

Una pelea en la plaza de la Gavidia por una casa okupa se salda con dos heridos por apuñalamiento

La plaza de la Gavidia tras los hechos
La plaza de la Gavidia tras los hechos ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión con arma blanca perpetrada la tarde de este pasado miércoles en la céntrica plaza de la Gavidia, donde este hombre habría herido con un cuchillo en el cuello a otro varón, ocasionando lesiones ... a una persona más.

