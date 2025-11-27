Detenido el autor del apuñalamiento de la plaza de la Gavidia por una pelea por un piso ocupado

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión con arma blanca perpetrada la tarde de este pasado miércoles en la céntrica plaza de la Gavidia, donde este hombre habría herido con un cuchillo en el cuello a otro varón, ocasionando lesiones ... a una persona más.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado el arresto de este varón a cuenta de los hechos, acontecidos sobre las 18.30 horas de este pasado miércoles en el entorno de la plaza de la Gavidia, en un edificio de viviendas en la calle San Juan de Ávila según apuntan fuentes cercanas al caso.

La Policía Nacional le atribuye las heridas por arma blanca sufridas por dos personas, con relación a un conflicto por una vivienda ocupada por todos ellos, según los investigadores, toda vez que una de las víctimas presentaba una herida en el cuello y sangraba abundantemente y la otra estaba herida de menor gravedad.

Fuentes vecinales exponían poco después de los hechos que los dos afectados habrían acudido junto con un abogado a la vivienda ocupada en cuestión, para intentar disuadir al presunto autor del apuñalamiento para que se marchase de la casa, suscitándose una disputa en la que este hombre atacó con un cuchillo a las víctimas, para luego darse a la fuga.