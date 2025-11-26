Una pelea en la plaza de la Gavidia por una casa okupa se salda con un herido por apuñalamiento en el cuello

En la tarde de este miércoles un hombre ha resultado herido tras una puñalada en el cuello a raíz de una pelea en plena plaza de la Gavidia. Los sucesos han ocurrido sobre las 18,30 horas cuando un hombre ha atacado a otros ... dos con un cuchillo.

Según ha podido saber este periódico, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido llamadas que alertaban del altercado en este céntrico punto de la capital hispalense y en el que al menos una persona ha resultado herida. El autor de los hechos huyó tras el apuñalamiento. Varios testigos apuntan que otro de los involucrados también habría resultado heridos, no obstante el 112 no ha podido confirmar ese extremo. Ante lo sucedido, se mandó alerta a Policía Nacional, Policía Local y 061.

Según mantienen testigos, los implicados serían el propietario de un inmueble de la zona y los okupas que lo habitan. La persona, que acaba de comprar el piso, se habría enfrentado a quienes residen ilegalmente en su vivienda lo que ha resultado en la agresión.

En estos momentos, todavía no han trascendido el estado de los implicados ni tampoco las causas de la confrontación.