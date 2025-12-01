Casa Pepe y los hoteles Márquez, Goya y Gravina, reconocidos como establecimientos emblemáticos de Sevilla

Suscríbete a
Imagen debatiendo sobre los negocios en el Ayuntamiento de Sevilla
S. L.

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha concedido cuatro nuevos distintivos de 'Establecimientos Emblemáticos de la Ciudad de Sevilla' al Bar Casa Pepe Márquez, al Hotel Bécquer, al Hotel Goya y al Hotel Gravina, de acuerdo con los criterios establecidos en la ordenanza que regula ... esta distinción con la que se reconoce a aquellos negocios que, por su singularidad y trayectoria histórica, forman parte de la esencia e identidad local del sector comercial y de servicios, y que se configuran como referentes e iconos de la economía sevillana y de sus barrios.

