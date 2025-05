Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

En los últimos días se han publicado diversas maniobras de presión, chantaje, coacción y extorsión por parte de lo que algunos llaman 'fontaneros' del PSOE o del Gobierno, da lo mismo, para tratar de desacreditar, y en su caso invalidar o dilatar las investigaciones que con tanto rigor y dedicación llevan a cabo estos profesionales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Nunca España y los españoles agradeceremos suficientemente el trabajo que llevan a cabo estas personas en defensa de la legalidad vigente, y lo que es más importante, bajo una presión que solo ellos conocen y que no hace mella en sus labores.

Parafraseando al primer ministro brítánico Winston Churchill: nunca tantos españoles deberemos tanto a tan pocos. Por eso yo, y supongo que muchos compatriotas, os estaremos eternamente agradecidos por lo que estáis haciendo a pesar de las dificultades que os ponen en el desarrollo de vuestro trabajo.

Manuel Escribano. Boadilla del Monte (Madrid)

Renovación de Lamine Yamal

El fútbol de élite de hoy es mucho más que un espectáculo. Es un negocio potente que proyecta bastante más allá del terreno de juego. Es generador de publicidad, promociones, 'merchandising'… Incluso es una herramienta más de no pocos negocios inmobiliarios, configurando una terna peligrosa de fútbol-construcción-política local, de dudosa reputación en no pocas ocasiones. La intergaláctica renovación de Lamine Yamal es natural en estas circunstancias. Permítanme no obstante que sospeche de tal vertiente. Soy de los que creo que un club alcanza relieve cuando precisamente hay equipo. Cuando el vestuario está compacto en torno a los objetivos del club, y no creo que pagar una millonada estratosférica a unas pocas individualidades ayude a sostener la necesaria sintonía. Esas cifras son incluso obscenas socialmente. No creo que así se configure vestuario, aunque la visibilidad de las figuras siga proyectando.

Enrique López de Turíso. Vitoria (Álava)

Envidias españolas

El poeta Luis Alberto de Cuenca, por méritos y por erudito, es demasiado grande para caber en ningún sillón. Es filólogo y bibliófilo, ensayista e historiador, traductor y recitador, letrista musical y coleccionista, contertulio de televisión y de radio, académico de las Letras de Granada y académico de la Historia. Es crítico y columnista de ABC, y 'cowboy' cinéfilo. Su currículum es tan inmenso, que le convierten en uno de los últimos genios intelectuales de España. Y la RAE, se habría engrandecido con el mejor poeta actual de nuestra lengua. Si como literato Luis Alberto es gigante, como persona es cercano y brillante. La RAE, sin él, es menos Real y menos Academia. Española sí, porque ha prevalecido eso 'tan nuestro' como es la envidia. Se han perdido aquellos del voto en blanco, la incorporación de este poeta vital, que aportaría el alma de sus versos.

David García. Madrid