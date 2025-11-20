Carmen Tena toma posesión de su acta como concejal tras la marcha de Silvia Pozo

Carmen María Tena Aguilar ha tomado posesión de su acta como concejala de Deportes tras la marcha de la hasta entonces edil de este área, Silvia Pozo, a la Delegación Territorial de Salud, y lo ha hecho al comienzo del pleno municipal que, con ... carácter ordinario, se celebra este jueves en el Consistorio.

Tras jurar su cargo como concejal, ha recibido las protocolarias muestras de felicitación por parte de los distintos grupos municipales. De este modo, el alcalde, José Luis Sanz, en representación del PP, le ha dado la bienvenida y le ha deseado «mucha suerte, que será la de miles de sevillanos y sevillanas».

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, le ha mostrado la colaboración de su formación para alcanzar acuerdos «en un ambiente propicio» y le ha felicitado por su incorporación al Consistorio: «desde hoy eres concejal, y para las personas que amamos nuestra ciudad no hay tarea más noble«.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, le ha mostrado su «apoyo, cariño y cercanía para todo lo que necesite», mientras que su homólogo en la coalición de izquierdas que forman Podemos e IU, Ismael Sánchez, le ha deseado «aciertos, que faltan hace» y »toda la disposición para las tareas que tiene que desempeñar».

Se trata de la segunda remodelación del equipo de gobierno, dado que Minerva Salas, anterior concejala de Cultura y Deportes, portavoz y número dos, como primera teniente, pasó a tener responsabilidad en Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos. Del área de Cultura se ocupa Angie Moreno, que fusionaba así este ámbito con el de Turismo, y Deportes caía en manos de del Pozo.

Graduada en Enfermería y Máster en Dirección y Gestión Sanitaria por la universidad CEU, y Máster de Gestión Sanitaria en Enfermedades Crónicas por la Universidad de Valencia, Pozo ha sustituido en el cargo a Manuel Molina, quien también fue gerente del Hospital Virgen del Rocío.