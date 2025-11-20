José Luis Sanz lleva al Pleno 5,6 millones para intentar salvar el Plan de Navidad de la Policía Local

Nuevo episodio en la prolongada negociación del necesario plan de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla, para organizar y costear los servicios extraordinarios de la Policía Local por sus servicios especiales en tales fecha, o sea las productividades que cobran los agentes por su participación ... en los despliegues adicionales asociados a los múltiples eventos y actos públicos que acoge la ciudad, con su correspondiente dispositivo de seguridad y prevención.

A falta de un acuerdo entre el Gobierno local del popular José Luis Sanz y los representantes sindicales de la plantilla de la Policía Local, que son el bloque conformado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el Sindicado Profesional de Bomberos (SPB) y el Sindicato de Empleados Municipales (SEM); el Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS) junto con USO; CSIF, UGT y CCOO; el nuevo capítulo será escenificado en el pleno ordinario del mes de noviembre que prevé celebrar este jueves el Ayuntamiento hispalense.

Y es que ante la falta de consenso, pues los sindicatos han rechazado ya en la mesa de negociación la última propuesta municipal para ceñir los servicios extraordinarios sólo a los días festivos y fines de semana entre finales de noviembre y enero, bajo la premisa según los mismos de que no procede trocear la operativa cuando desde el encendido del alumbrado navideño hasta el día de Reyes el Ayuntamiento sí tiene activado el nivel uno de su Plan de Emergencias; el alcalde ha optado por elevar al pleno la modificación presupuestaria asociada a su última propuesta, para contar con fondos con los que abonar las horas extraordinarias que, de seguro, serán ofrecidas a los efectivos para cumplir los dispositivos de seguridad.

Al detalle, el Gobierno local de José Luis Sanz ha resuelto introducir en el apartado de propuestas de urgencia del pleno ordinario de este jueves una modificación del vigente proyecto presupuestario municipal de 2025, que contenía para productividades de la Policía Local 17 millones de euros ya agotados en mayo; al objeto de reconducir 5,6 millones de euros de las actuales cuentas a financiar las horas extraordinarias incluidas en la mencionada última propuesta para el Plan de Navidad.

Según el Gobierno local, aunque en la mesa de negociación con los sindicatos no hay aún acuerdo, los mismos sí habrían aceptado la elevación a pleno de la mencionada propuesta municipal, que supone un significativo ahorro para las arcas municipales de unos 2,4 millones de euros, ya que en la pasada Navidad, con el plan extendido durante todo el periodo, el gasto en horas extraordinarias de los agentes se elevó a unos ocho millones de euros.

La aprobación o no de la citada propuesta de modificación presupuestaria, que garantizaría el pago de horas extraordinarias hasta un máximo de 5,6 millones de euros; dependerá eso sí de la aritmética plenaria, pues Sanz gobierna en minoría con 14 concejales de un total de 31 que componen la Corporación local hispalense, en la que el PSOE cuenta con 12, Vox con tres y la coalición Podemos-IU con dos.

Y es que al tratarse de una propuesta introducida por vía de urgencia, el pleno habrá de pronunciarse primero a favor o en contra de su declaración como tal. La declaración de urgencia, así, requiere la mayoría absoluta de votos de los ediles, o sea al menos 16 apoyos de entre toda la corporación, dos más del número de concejales del Gobierno local.

Una vez superado ese trámite y debatida la propuesta, el alcalde necesitará cosechar apoyos o abstenciones entre la oposición, porque si la misma vota en bloque en contra de la medida, la medida será tumbada.

Con motivo de la sesión plenaria, los sindicatos tendrían previsto celebrar movilizaciones en el Ayuntamiento a partir de las 10.00 horas, para visibilizar sus reivindicaciones.

Una propuesta de ahorro que rechazan los sindicatos por fragmentar el dispositivo La última propuesta del Gobierno local para las horas extra de los agentes de la Policía Local reduce de ocho a 5,6 millones de euros los costes de los despliegues especiales de seguridad y prevención durante las fiestas de Navidad, planteamiento que rechazan los representantes sindicales de la plantilla bajo la premisa de que supone trocear el dispositivo cuando el aumento de eventos y actividades públicas afecta a todos los días, incluyendo los ordinarios; y que hasta Reyes rige el nivel uno del Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento.

La última propuesta municipal, rechazada recientemente por unanimidad por los representantes sindicales; plantea turnos extraordinarios con su correspondiente retribución los días 28 y 29 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño; entre el 5 y el 9 de diciembre, por el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada; y el fin de semana del 13 y el 14 de diciembre. Posteriormente, a partir del 20 y 21 de diciembre, este plan ya sí estaría operativo todas las jornadas hasta después de Reyes.

Los sindicatos han rechazado esta posibilidad, entendiendo que el Plan de Navidad debe estar activo de forma continua entre el 28 de noviembre y el 7 de enero, tal y como se hizo durante el pasado año. Para ello, alegan que el aumento de eventos que se produce en estas fechas navideñas también afecta a los días ordinarios.

Además, consideran que este plan conlleva también que algunos agentes tengan que cambiar durante estos días de unidad, por lo que a su juicio no tendría mucho sentido que en las jornadas laborables estuvieran en sus puestos de trabajo habituales y los fines de semana y festivos tuvieran que trasladarse a otro puesto.

Así, este jueves el asunto contará con una nueva entrega, pesando en el fondo la situación de la propia plantilla de la Policía Local. Y es que como es sabido, para hacer frente al creciente número de servicios extraordinarios que afronta la Policía Local por las actividades y eventos socioculturales, el Ayuntamiento viene intentando esquivar el histórico déficit de agentes en ejercicio ofreciendo a la plantilla en servicio la adhesión voluntaria a horas extraordinarias, las productividades.

Porque al comenzar el año 2025, el cuerpo de la Policía Local contaba con 322 plazas vacantes en su plantilla de 1.309 puestos, con 39 de esas vacantes incluso en la modalidad de no disponibles, con lo que casi el 25 por ciento de sus plazas estaba sin cubrir. De ahí el reiterado recurso a las horas extraordinarias.

No obstante, fruto de la convocatoria de 102 plazas de la Policía Local promovidas desde 2021 por el Ayuntamiento, en enero se incorporaban 12 agentes y en septiembre 53 más, si bien once de estos últimos habrían decidido solicitar la excedencia en sus nuevos puestos en Sevilla capital y continuar prestando servicio en las localidades donde ya ejercen como policías locales, una situación que tiene antecedentes en otras promociones de nuevos agentes. En septiembre, así, la Policía Local contaba con 257 plazas vacantes por cubrir, toda vez que frente a la convocatoria de plazas pesan las jubilaciones en la plantilla, que además afronta otras incidencias como el absentismo por motivos como el sanitario.