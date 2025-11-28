Suscríbete a
ABC Premium

sevilla

Las Cámaras de Comercio de Sevilla y Huelva instan a los gobiernos de España y Portugal a impulsar el AVE de Sevilla, Huelva y el Algarve

Estas instituciones promueven su financiación a través del nuevo marco de fondos europeos

El AVE a Huelva pasará por dos viaductos antes de salir de Sevilla capital

Daniel Toscano Rodríguez, Juan Ignacio Zoido y Francisco Herrero
Daniel Toscano Rodríguez, Juan Ignacio Zoido y Francisco Herrero abc

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales de Sevilla y Huelva, junto con diversas entidades firmantes, continúan sumando adhesiones al Manifiesto en el que se reclama el impulso definitivo de la conexión ferroviaria de Alta Velocidad entre Sevilla, Huelva y el ... Algarve. Una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico, social y logístico tanto de Andalucía como del sur de Portugal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app