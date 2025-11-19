Suscríbete a
La opinión de Adriano

El buen cuñado

El buen cuñado
Adriano

Adriano

La sombra de Cerdán es alargada, incluso cuando él mismo está a la sombra. La umbría hace ya verdina en el sanchismo, ese sistema político de adoración al líder que tuvo la mala suerte de situar en el mismo puesto de secretario de Organización a ... dos personas que terminaron investigadas por mordidas en obras públicas y contratos del Estado. Oh, casualidad. Ahora la UCO suma dos millones más sacados de las obras del puente de los atascos de Sevilla. Resulta que Servinabar, la mercantil vinculada a Cerdán, hacía amigos con pasta antes de las adjudicaciones y luego colocaba a un peón-cuñado en el proyecto para justificar el pellizco. Pocas veces un peón especialista ha salido tan rentable a una empresa, y no digamos un cuñado como éste de Cerdán.

Descarga la app