El Ayuntamiento de Sevilla aprueba el plan parcial del Distrito Aeroespacial

El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, han informado en rueda de prensa de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla. Entre ellos se ha tratado varios temas ... concernientes a Patrimonio, después de que hayan sido aprobados provisionalmente los planes parciales de Santa Bárbara, que será el mayor distrito construido sobre el suelo de la capital sevillana.

Se recuerda que Santa Bárbara es el núcleo del Distrito Aeroespacial de Sevilla, un nuevo desarrollo urbano que se está proyectando a futuro cerca del aeropuerto de San Pablo. El proyecto busca integrar viviendas (hasta 24.000 en total) y zonas industriales y de logística (aproximadamente unas 80 hectáreas) para empresas del sector aeroespacial, creando un modelo de ciudad donde la gente pueda vivir y trabajar cerca.

En la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento se ha dado luz verde a esos primeros planes parciales al haber pasado los trámites pertinentes. «Estos dos sectores tienen un total de 1,6 millones de metros cuadrados», explicaba en su intervención Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, que dividía el mapa: «820.447 metros cuadrados son del sector 4 y 867.056 metros cuadrados del sector 5. Se trata de un importante y nuevo desbloqueo de este equipo de Gobierno puesto que los Planes Parciales de Ordenación de ambos sectores se encontraban paralizados desde el año 2006 y en el año 2022, cuando se presentaron por el promotor para su tramitación no pudieron proseguir por la inexistencia del sistema general viario articulador de toda esta zona», manifestaba en ese sentido el delegado.

Ahora el Gobierno de José Luis Sanz lo ha puesto en marcha tras la reciente contratación del proyecto de la SE-35, «instrumento clave para que se puedan desarrollar viales de acceso a los dos sectores y a los de su interior». Indicó De la Rosa este viernes por la mañana en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sevilla que este avance supone «un paso importante para hacer realidad el nuevo Distrito Aeroespacial que, junto con el desarrollo de los distritos Portuario y Tecnológico jugarán un papel fundamental en la Sevilla del futuro y en los que se va a sustentar el desarrollo de la ciudad en las próximas décadas», recalcaba.

Uso industrial y logístico

Igualmente, en estos metros cuadrados hay también una cuestión estratégica dada la cercanía que Santa Bárbara representa para el aeropuerto de San Pablo de Sevilla y todos los vecinos que pueblan dicha localización. Para De la Rosa este impulso urbanístico supondrá un aliciente para futuras inversiones: «Serán más de diez millones de metros cuadrados en los que Sevilla va a crecer como ciudad y como líder tecnológico del sector aeronáutico. Va a contar con 800.000 metros cuadrados dedicados al uso industrial y logístico ubicados junto al aeropuerto, Airbus y Aerópolis; sin duda el gran atractivo para la instalación nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes. Se prevé la construcción de hasta 24.000 viviendas, con una estimación de 50.000 nuevos habitantes», sostenía del mismo modo.

Remataba aun así Bueno sobre el nuevo modelo de ciudad que se persigue desde el gobierno de Sanz, «uno que dará un salto en la movilidad gracias a que este desarrollo implicará el desarrollo de importantes redes de infraestructuras como las conexiones de transporte público con el aeropuerto, a través del tranvía y la línea 2 de metro, la ampliación de una red de transporte público y el desarrollo de la SE-35 o SE-Verde».