El Ayuntamiento de Sevilla aprueba el plan parcial del Distrito Aeroespacial

Entre los dos sectores 4 y 5, el núcleo residencial de Santa Bárbara comprenderá 1,6 millones de metros cuadrados

El Distrito Aeroespacial de Sevilla: 24.000 viviendas, zona productiva y una laguna

Recreación del futuro Distrito Aeroportuario
Recreación del futuro Distrito Aeroportuario
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, han informado en rueda de prensa de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla. Entre ellos se ha tratado varios temas ... concernientes a Patrimonio, después de que hayan sido aprobados provisionalmente los planes parciales de Santa Bárbara, que será el mayor distrito construido sobre el suelo de la capital sevillana.

