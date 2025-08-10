Suscríbete a
sevilla

El Ateneo prepara una gran exposición para el centenario de la Generación del 27

La institución sevillana acogerá también los próximos 16 y 17 de diciembre un encuentro con fundaciones de poetas

El Ateneo de Sevilla acogerá en diciembre un encuentro que reunirá por primera vez a todas las fundaciones de los poetas del 27

Emilio Boja Malavé junto a la galería de retratos de todos los presidente del Ateneo de Sevilla
Emilio Boja Malavé junto a la galería de retratos de todos los presidente del Ateneo de Sevilla maría guerra
Andrés González-Barba

Queda algo menos de un año y medio para que se celebre el centenario del acto fundacional de la Generación del 27, que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla los días 16 y 17 de diciembre de 1927. Dada la importancia que ... tiene este acontecimiento, el Ateneo lleva ya desde 2022 preparando y celebrando esta efeméride que cambió el rumbo de la historia de literatura española. Para los próximos meses prepara una gran exposición y un congreso, entre algunas de las numerosas las actividades que se podrán ver.

