El Ateneo prepara una gran exposición para el centenario de la Generación del 27

Queda algo menos de un año y medio para que se celebre el centenario del acto fundacional de la Generación del 27, que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla los días 16 y 17 de diciembre de 1927. Dada la importancia que ... tiene este acontecimiento, el Ateneo lleva ya desde 2022 preparando y celebrando esta efeméride que cambió el rumbo de la historia de literatura española. Para los próximos meses prepara una gran exposición y un congreso, entre algunas de las numerosas las actividades que se podrán ver.

El presidente del Ateneo, Emilio Boja Malavé, comenta a ABC que están en conversaciones con Cajasol para poder hacer en 2026 una exposición «de gran nivel que sea parecida a la que se organizó el año pasado con los hermanos Machado». En ese sentido, hay que destacar que en la institución de la calle Orfila se custodian importantes documentos que están muy relacionados con los poetas de la Generación del 27, así como fotografías, dibujos, cartas, etc. Aún no se sabe cuál será la sede de dicha muestra, pero la Fundación Cajasol podría ofrecer sus instalaciones con objeto de que venga un gran número de espectadores, como ocurrió con el caso de 'Los Machado. Retrato de familia'. La idea es que tenga un diseño muy atractivo, por lo que será importante el uso de elementos audiovisuales, entre otros recursos.

Desde el año 2022 el Ateneo creó una comisión de expertos para organizar las actividades en torno a la Generación del 27 que está formada por José Vallecillo López -presidente de la sección de Literatura de esta institución-, José María Barrera, Eva Díaz Pérez, Mercedes de Pablos, Reyes Pro y Manuel Ángel Vázquez Medel.

Emilio Boja recuerda la reciente reunión que mantuvieron en Madrid representantes del Ateneo y del Ayuntamiento de Sevilla con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. De hecho, estas dos instituciones hispalenses formarán parte del comité organizador de la conmemoración de los actos del centenario del 27. «Es verdad que la Residencia de Estudiantes de Madrid fue muy importante para los miembros de la Generación del 27, pero yo le expliqué al ministro que el artífice de dicha generación fue el Ateneo de Sevilla y que eso supuso un antes y un después en las letras españolas», señala.

En la imagen, hoja con los gastos que realizó el Ateneo de Sevilla en las veladas literarias del 16 y 17 de diciembre de 1927 maría guerra

Ante la sorpresa del titular de Cultura, el presidente del Ateneo le mostró una copia del libro mayor de contabilidad de esta institución. En el folio correspondiente al mes de diciembre de 1927 se especifican tres gastos que asumió la institución sevillana a la hora de organizar las dos veladas literarias que supusieron los actos fundacionales de la Generación del 27. Uno de estos se refiere a los «gastos de viaje de los representantes que tomaron parte en la velada literaria», que fue de 1.300 pesetas. Otro coste que se refleja en esa hoja se refiere al hotel donde se alojaron los poetas, que costó 745 pesetas con 60 céntimos. Estos estuvieron en el antiguo Hotel París de la Plaza Nueva. El último de los gastos que pagó el Ateneo se corresponde a la manutención de los participantes en dichas veladas, que supuso 222 pesetas. Es decir, que el montante total que asumió la institución sevillana fue de 2.267 pesetas con 60 céntimos.

En la pared de entrada al despacho de Emilio Boja Malavé hay colgados ocho pequeños cuadros que enmarcan las fichas de solicitud de admisión al Ateneo de ilustres escritores, periodistas y poetas, como Manuel Chaves Nogales, José Laguillo, Adriano del Valle, Joaquín Romero Murube o Luis Cernuda. En el caso del autor de 'Ocnos' es curioso que en el documento se especifica que tenía por entonces 19 años -la carta está fechada el 8 de marzo de 1921-, cuando en aquel momento tenía en realidad 18 años. Parece que el poeta tuvo que falsear su edad para ser admitido.

Encuentro con fundaciones de poetas del 27

Otro evento fundamental que servirá como preámbulo del centenario del nacimiento de la Generación del 27 será la organización del congreso 'Sevilla: capital mundial de la poesía'. Se trata de un encuentro que se celebrará en el Ateneo los próximos días 16 y 17 de diciembre -los mismos en los que se celebraron las dos veladas literarias- y en el que participarán los representantes de las fundaciones de poetas del 27. Esta iniciativa apoyada también por el Ayuntamiento de Sevilla fue presentada por el alcalde, José Luis Sanz, quien destacó que «será el primer gran hito de esta iniciativa y consolidará a nuestra ciudad como el epicentro de este centenario».

Documento de solicitud para el ingreso Luis Cernuda en el Ateneo en marzo de 1921. El poeta indicó que tenía 19 años, cuando en realidad tenía 18 maría guerra

También el Ateneo le ha dedicado un espacio en su sede a Juan Ramón Jiménez, poeta mentor de la Generación del 27. El autor de 'Platero y yo' fue socio de esta institución y en su etapa sevillana frecuentaba casi a diario el Ateneo, en cuya biblioteca descubrió una serie de libros fundamentales que le hicieron cambiar su vocación de pintor por la de poeta.

Otra actividad que prepara el Ateneo para el 27 es la celebración en 2027 de un concierto por parte de la cantante y compositora Sheila Blanco titulado 'Las poetas del 27'. Asimismo, en noviembre de 2026 se organizará junto a la Universidad de Sevilla el seminario 'El legado del Lyceum Club Femenino: cien años de arte, cultura y emancipación'. Además, se trabaja en el centenario de la revista y grupo poético 'Mediodía' en 1926. Habrá en ese sentido unas jornadas y una exposición. También se prepara un ciclo de 'Las lecturas del 27', una antología sobre las poetas del 27, otras jornadas, conferencias, lecturas, recitales, lecturas dramatizadas, etc.

Actos de celebración del centenario del 29

Aparte del centenario de la Generación del 27, el otro gran evento en el que estará muy implicado el Ateneo de Sevilla en los próximos años será el de la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde dicha institución también tuvo un papel clave. En ese sentido, Emilio Boja Malavé comenta que hace poco se ha reunido con el comisario de los actos del centenario del 29, Julio Cuesta. «Queremos que todas las instituciones sevillanas participen en este gran evento», dice el presidente del Ateneo.

Boja Malavé recuerda que el principal artífice de la transformación de la Sevilla del 29 y máximo responsable de emblemas de la ciudad como la Plaza de España, el arquitecto Aníbal González, era ateneísta y llegó a ser nombrado presidente de dicha institución el 23 de mayo de 1929, pero este no pudo tomar posesión del cargo porque falleció justo una semana después, el 31 de mayo. «Aníbal González estuvo muy implicado con el Ateneo y el Ateneo también se volcó con la Exposición del 29». Además, el presidente de esta institución adelanta a ABC que uno de sus deseos es incluir al arquitecto del Museo Arqueológico de Sevilla en la galería de retratos de todos los presidentes del Ateneo, que se exhibe en la planta superior del edificio.

La famosa foto de los poetas de la Generación del 27 en el Ateneo y en primer plano escultura de Guadalupe Guzmán maría guerra Una intensa actividad cultural y social, además de la Cabalgata Emilio Boja Malavé señala que el Ateneo es conocido en Sevilla por la Cabalgata. Pero dicho evento es sólo la punta del iceberg, ya que esta institución organiza al año unos 350 actos culturales, destacando entre ellos los Premios Ateneo de Novela, además de presentaciones literarias, conciertos, conferencias, charlas, etc. Entre sus valiosos fondos, cuenta con un piano de 1780 cuya caña está firmada por célebres músicos como Rubinstein, Falla o Manuel Castillo y que ahora está reparando Cajasol. Asimismo, esta Casa cuenta con una acción social «muy potente». Acaban de repartir 200 ventiladores a personas con problemas económicos. Además, con la Cabalgata siempre entregan 9.500 juguetes a niños necesitados y reparten cientos de kilos de alimentos no perecederos que entregan las personas que participan en el cortejo de los Reyes Magos.

Como datos curiosos, según detallan los libros de actas del Ateneo, en octubre de 1927 los cónsules de Panamá, Colombia, República Dominicana, Argentina y México visitaron la sede del Ateneo y fueron recibidos por su presidente, Modesto Cañal, «pero estos no tenían ni voz ni voto en el Ateneo», especifica Boja Malavé. En agosto de 1929, la dirección de la Exposición Iberoamericana solicitó la colaboración en la proyección de «una Cabalgata histórica que desean sea dirigida por el Ateneo de Sevilla». En septiembre cesaron las gestiones de la Cabalgata por «apremios de tiempo» y por «enfermedad del Sr. Bacarisas» -Gustavo Bacarisas-, que era presidente de la sección de Bellas Artes del Ateneo y responsable del proyecto.