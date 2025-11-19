Suscríbete a
La Annce presenta en Sicab una técnica revolucionaria para la genética del pura raza español

El array equigene cuenta con más de 90.000 marcadores genéticos de la especie equina que permite detectar desde enfermedades al rendimiento deportivo de un potro

El espectáculo inaugural de Sicab homenajea la memoria de Álvaro Domecq Romero, «la persona más importante de la equitación española»

Arancha Rodríguez y Pedro Azor en SICAB 2025
Cristina Rubio

La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Annce) ha creado una técnica con la que mediante una muestra de sangre se puede hacer un estudio completo del ADN del caballo, desde que es un potro, para así identificar toda ... la información genética del animal. De esta forma se puede determinar desde si padece algún tipo de patología hereditaria al rendimiento deportivo que el pura raza puede alcanzar.

