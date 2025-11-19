La Annce presenta en Sicab una técnica revolucionaria para la genética del pura raza español

La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Annce) ha creado una técnica con la que mediante una muestra de sangre se puede hacer un estudio completo del ADN del caballo, desde que es un potro, para así identificar toda ... la información genética del animal. De esta forma se puede determinar desde si padece algún tipo de patología hereditaria al rendimiento deportivo que el pura raza puede alcanzar.

Esta novedad presentada en Sicab 2025, del que ABC es patrocinador exclusivo, se trata de todo un avance en el mundo animal, ya que el array (o chip) que han desarrollado pasa de analizar 19 marcadores a a más de 90.000. Una información genética que puede asimilarse a los estudios que en los humanos pueden detectar un gen de cáncer, diabetes u otra enfermedad. «La muestra de sangre, hasta ahora, se utiliza simplemente para afiliación compatible, para demostrar que el potro es pura raza española, hijo de una madre y un padre de pura raza española, que son los que te declara el ganado. Y como mucho, el color de la genética de la capa del caballo, si el ganadero lo pide», explica Arancha Rodríguez, directora técnica del libro genealógico del caballo de pura raza española.

Gracias a ello se puede determinar desde muy temprana edad si son portadores de algunos genes responsables de enfermedades de carácter hereditario, si los tienen de caracteres productivos y económicos beneficiosos para el caballo o perjudiciales. Ya sea su velocidad, resistencia, capacidad de reunión, trote.... todo lo que está «escrito» en el ADN del caballo. «Va a permitir al ganadero tener muchísima información para criar con ese animal y decidir cómo utilizar esa información que también le hará ahorrar tiempo y dinero», apunta Rodríguez.

Ahorrar tiempo y dinero

Tal y como explica Pedro Azor, subdirector técnico del libro genealógico del caballo de pura raza española, en muchos casos los ganaderos no saben qué enfermedades pueden tener los ejemplares hasta que llegan a una cierta edad, o directamente ya se han reproducido habiéndolo pasado a sus crías, «lo que puede implicar, por ejemplo, perder 10 años y una cuantía económica considerable cuando la cría del equino no es nada barato».

Este estudio al que los ganaderos podrán acceder, previsiblemente a partir del próximo año, no se impone por parte de la Ancce a la hora de la emisión de la afiliación y emitir el pasaporte del pura raza española, simplemente es una información a la que se va a poder acceder hasta 15 años antes de lo normal. Enfermedades como el cuello de gato, que se da mucho en los PRE, que provoca el curvamiento del cuello del caballo hacia un lado por acumulación excesiva de grasa en el ligamento cervical no se manifiesta hasta los 5 o 6 años. «Por ejemplo si tú a los 6 meses sabes que ese potro tiene cualquier enfermedad pues a lo mejor no lo dedicas a la doma y tampoco como reproductor; ya es decisión de cada uno«, detalla Azor. En ese sentido, explican desde Annce que respecto al análisis que se proporciona en la actualidad será más caro, no supondrá un »«sobrecosto dramático« y que »merecerá mucho la pena».

Cada año se inscriben como pura raza española unos 14.000 caballos en el mundo, siendo España el país donde más hay. El array permite analizar hasta 384 caballos a la vez.