Alfonso Guerra: «La agenda de la política nacional la marca un partido que tiene el 1.6 por ciento de los votos»

El exvicepresidente del Gobierno ha dado una conferencia en la Facultad de Derecho sobre la Transición

Alfonso Guerra, claro sobre su posición durante el gobierno de Felipe González: «Nunca he querido ser número uno»

Alfonso Guerra, durante su intervención en la Facultad de Derecho raúl doblado
Alfonso Guerra, durante su intervención en la Facultad de Derecho raúl doblado
Andrés González-Barba

Alfonso Guerra ha sido este martes protagonista en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho con una conferencia que se ha centrado en el tema 'La Transición' y en la que ha hablado del importante consenso que hubo entre los ... partidos políticos españoles de aquella época para que se aprobará la Constitución de 1978.

