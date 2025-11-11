Alfonso Guerra: «La agenda de la política nacional la marca un partido que tiene el 1.6 por ciento de los votos»

Alfonso Guerra ha sido este martes protagonista en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho con una conferencia que se ha centrado en el tema 'La Transición' y en la que ha hablado del importante consenso que hubo entre los ... partidos políticos españoles de aquella época para que se aprobará la Constitución de 1978.

El que fuera vicepresidente del Gobierno ha apelado durante su intervención a la situación política actual, donde, en su opinión, «no se pueden llegar a consensos porque los dos grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, están enfrentados. Cada uno de estos partidos hace lo que sea para que el otro no pueda gobernar».

Sobre el debate de si la Constitución necesita una reforma, Guerra ha dicho que «soy partidario de reformas en la Constitución no de la Constitución. Hay personas que hablan de la necesidad de modificar la ley electoral. Yo pienso que hemos llegado a un sistema electoral muy bueno, pero ha dado un resultado muy raro en la política. En estos momentos, la agenda de la política nacional la marca un partido que tiene el 1.6 por ciento de los votos».

Por otra parte, Guerra ha subrayado el hecho de que «no es verdad que la izquierda hiciera la Constitución contra la derecha, sino con la derecha. Además, se sumaron los nacionalistas. Ahora los partidos políticos no tienen un proyecto propio e impiden que gobiernen los de enfrente. Creo en los acuerdos entre los partidos, y eso sólo se puede hacer apelando al espíritu de la Constitución».

Para el exvicepresidente del Gobierno, uno de los problemas que no ha resuelto la Constitución es el modelo de cooperación entre el Estado y las autonomías. «Con crisis que se han vivido en España en los últimos años como con la pandemia, la dana de Valencia o la explosión del volcán de Canarias, sí se ha visto un enfrentamiento entre Estado y las autonomías sin que en ningún momento se haya respetado la Constitución».

Para Alfonso Guerra, una de las claves que hace que la Constitución de 1978 sea la mejor que haya tenido España hasta la fecha es que «todos los partidos políticos que participamos en la redacción de los textos tuvimos la capacidad de llegar al consenso porque cada uno renunció a ciertas cosas. Si todos renunciábamos a una parte se podía alcanzar la igualdad. El acuerdo se logró. La Constitución por primera vez era un texto para todos y no para enfrentar a unos con otros. Al final sólo hubo seis votos en contra».

Guerra ha resaltado también que una de las cosas principales que diferenciaba a la Constitución de 1978 con respecto a las anteriores era que «en los dos últimos siglos el que llegaba al poder perseguía a los otros y la administración no funcionaba porque los que habían estado durante dos años eran expulsados y sustituidos por otras personas. Con la actual constitución han podido gobernar el PSOE el PP y no ha habido ese problema administrativo».

Noches en vela

Una de las partes más interesantes de la charla que ha ofrecido Alfonso Guerra fue cuando ha recordado aquellas madrugadas en las que tanto él como Fernando Abril Martorell revisaban determinados artículos de la Constitución que debían ser aprobados al día siguiente por la mañana. «Adolfo Suárez me pidió que cenáramos en el restaurante José Luis. En esa noche llegamos a revisar un total de 25 artículos de la Constitución. De las ocho personas que participamos en aquella reunión, cuatro por parte de UCD y cuatro por parte del Partido Socialista, hoy solamente seguimos vivos dos».

Guerra ha apelado también a su sentido del humor cuando recordó la época en la que los catedráticos de Derecho estaban redactando los textos de la Constitución. «Como no acababan nunca y revisaban los textos hasta la última coma, entramos Fernando Abril Martorell y yo para revisar los distintos artículos. Fernando y yo éramos los únicos que estábamos a las cinco de la mañana despiertos». Además, señala que en esas noches interminables de revisión de la Constitución no pudieron cenar nada porque uno de los miembros de esa comisión salió a comprar comida y, como vio a un periodista, decidieron hacer todas las reuniones a puerta cerrada y sin salir de aquella sala.

Alfonso Guerra ha finalizado su intervención diciendo que confía en que la Constitución vaya a durar «al menos otros 47 años más. Ha resistido y va a resistir más años. Ahora depende de si las generaciones del futuro apuestan por los acuerdos en vez de por la confrontación».