Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Zelenski y Trump llegan a la Casa Blanca para hablar sobre misiles y paz en Ucrania

Alfonso Guerra, claro sobre su posición durante el gobierno de Felipe González: «Nunca he querido ser número uno»

El exvicepresidente del Gobierno participa en el primer capítulo del documental de Movistar Plus+ 'La última llamada' donde revela datos inéditos hasta el momento

'La última llamada': desgranando el poder en cuatro presidentes del Gobierno

Alfonso Guerra, claro sobre su posición durante el gobierno de Felipe González: «Nunca he querido ser número uno»
Alfonso Guerra, claro sobre su posición durante el gobierno de Felipe González: «Nunca he querido ser número uno» MOVISTAR PLUS+
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Felipe González (Sevilla, 1942) es el presidente del Gobierno más longevo hasta la fecha. Sus 14 años de mandato estuvieron marcados por la modernización del país y su plena integración en Europa. No obstante, también tuvo que hacer frente a diferentes escándalos de ... corrupción, además del polémico caso de los GAL.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app