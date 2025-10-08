Suscribete a
Rafael Yuste, premio ABC Salud 2025 al Científico del Año: «Vuelvo a casa para apoyar a la ciencia en España»

Además de al reconocido neurobiólogo, los galardones han premiado los avances en innovación de VIH, los logros en trasplantes de órganos o la labor filantrópica del cáncer

Los premios ABC Salud 2025, en imágenes

Los galardonados junto a los miembros del jurado de los premios ABC Salud 2025
Los galardonados junto a los miembros del jurado de los premios ABC Salud 2025 Belén Díaz

Cristina Garrido

La XV edición de los premios ABC Salud 2025, patrocinados por Asisa y con la colaboración de Anefp y UCAV, como partner académico, han reunido este martes en la sede del periódico a los protagonistas de las iniciativas sanitarias más importantes del año. Entre ... los galardonados se encontraba el neurobiólogo Rafael Yuste, el hombre capaz de convencer a Barack Obama de la necesidad de cartografiar el cerebro humano para resolver el misterio más oculto de la existencia humana, que ha recibido el premio al Científico del Año.

