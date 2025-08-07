SuperAbuelos: cerebros jóvenes, neuronas únicas y una vida social activa

Algunas personas octogenarias son capaces de recordar eventos cotidianos y experiencias de vida de la misma forma que lo hace otra 20 a 30 años más joven. Son los llamados SuperAbuelos (superagers en inglés), y representan una clave para avanzar en el envejecimiento saludable ... y en el estudio de las enfermedades asociadas al envejecimiento como las demencias, el alzhéimer o el párkinson.

Lo SuperAbuelos, explicó a ABC Salud Bryan Strange, de la Universidad Politécnica de Madrid y director de un estudio publicado en 2023 en la revista «The Lancet Healthy Longevity», además, «no solo tienen un capacidad cognitiva similar a la de una persona de unos 50 años, sino que son mucho más ágiles». Es decir, señala, «poseen una capacidad de movimiento mucho más rápida para tareas cotidianas que la de adultos sanos de su misma edad. Y sus tasas ansiedad y depresión también sin mucho menores».

Durante 25 años, un equipo de científicos de la Universidad Northwestern Medicine de Chicago (EE.UU.) ha estado estudiando un grupo de SuperAbuelos para entender mejor qué los motiva.

Los primeros resultados, que se publican en la revista 'Alzheimer & Dementia', confirman que esta personas únicas, con una memoria similar al de personas tres décadas más jóvenes, desafían la creencia arraigada de que el deterioro cognitivo es una parte inevitable del envejecimiento. Los datos de este trabajo muestran que los SuperAbuelos destacan por dos posibles mecanismos de protección cerebral: la resistencia, al no desarrollar placas ni ovillos característicos del Alzheimer, y la resiliencia, al no verse afectados por ellos.

Tras 25 años de seguimiento, los hallazgos muestran que conservan una estructura cerebral juvenil, con una corteza cerebral que no se adelgaza con la edad y una corteza cingulada anterior incluso más gruesa que la de adultos jóvenes. Además, presentan rasgos celulares excepcionales, como mayor cantidad de neuronas von Economo, vinculadas al comportamiento social, y neuronas entorrinales más grandes, esenciales para la memoria. A nivel de comportamiento, tienden a ser personas muy sociables y con relaciones interpersonales fuertes, independientemente de su estilo de vida o rutina de ejercicio.

A lo largo estos 25 años, los científicos han observado algunas diferencias notables en el estilo de vida y la personalidad entre los SuperAbuelos y aquellos que envejecen de manera típica, pero «lo que realmente hemos encontrado en sus cerebros es lo que ha sido tan trascendental para nosotros», destaca la investigadora Sandra Weintraub.

Al identificar los rasgos biológicos y conductuales asociados con el SuperAbuelos, los científicos esperan descubrir nuevas estrategias para promover la resiliencia cognitiva y retrasar o prevenir el alzhéimer y otras enfermedades que causan deterioro cognitivo y demencia. «Nuestros hallazgos demuestran que una memoria excepcional en la vejez no solo es posible, sino que está vinculada a un perfil neurobiológico distintivo. Esto abre la puerta a nuevas intervenciones destinadas a preservar la salud cerebral hasta bien entrada la tercera edad», afirma Weintraub.

El término SuperAger fue acuñado por M. Marsel Mesulam , quien fundó el Centro Mesulam de Neurología Cognitiva y Enfermedad de Alzheimer en Northwestern a fines de la década de 1990. Desde el año 2000, una cohorte de 290 participantes del programa SuperAger ha pasado por el Centro Mesulam, y los científicos han realizado autopsias a 77 cerebros SuperAger donados.

Algunos contenían proteínas amiloide y tau (también conocidas como placas y ovillos), que se sabe que desempeñan un papel clave en la progresión de la enfermedad de alzhéimer, pero otros no desarrollaron ninguna . «Nos dimos cuenta de que hay dos mecanismos que llevan a alguien a convertirse en un SuperAbuelo -explica Weintraub-. Uno es la resistencia: no producen las placas ni los ovillos. El otro es la resiliencia: los producen, pero no afectan a su cerebro».

Los hallazgos del seguimiento durante 25 años muestran, además, que los SuperAbuelos tienen una estructura cerebral juvenil. « A diferencia de los cerebros que suelen envejecer, los SuperAbuelos no presentan un adelgazamiento significativo de su corteza (la capa externa del cerebro) e incluso presentan una corteza cingulada anterior más gruesa que los adultos jóvenes. Esta región crucial del cerebro desempeña un papel fundamental en la integración de la información relacionada con la toma de decisiones, las emociones y la motivación», detallen los científicos.

También presentan rasgos celulares únicos. «Tienen más neuronas von economo, células especializadas vinculadas al comportamiento social, y neuronas entorrinales más grandes, fundamentales para la memoria, que sus pares que envejecen típicamente». Y son más sociables; a pesar de tener diversos estilos de vida y distintos enfoques del ejercicio, los SuperAbuelos tienden a ser muy sociables y manifiestan fuertes relaciones interpersonales.

En España

En España, la Unidad de Investigación del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía coordina el Proyecto Vallecas en Madrid llevado a cabo por investigadores de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN).

El Proyecto Vallecas en Madrid estudia a personas de entre 69 y 86 años sin trastornos neurológicos o psiquiátricos graves. De 1.213 participantes reclutados entre 2011 y 2014, se identificaron 64 SuperAbuelos y 55 adultos mayores típicos. Ambos grupos fueron evaluados con una prueba de memoria (FCSRT).

Los SuperAbuelos mostraron un rendimiento cognitivo similar al de personas 30 años más jóvenes con igual nivel educativo, mientras que el grupo típico se mantuvo dentro del rango esperado para su edad. Se trata una de las cohortes longitudinales más grandes de SuperAbuelos de 80 años o más, y ofrece valiosa información sobre cambios cerebrales y factores asociados al envejecimiento exitoso.