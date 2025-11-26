Suscribete a
El Gobierno prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles de los hospitales

Bustinduy anuncia que incluirá la medida en el real decreto sobre alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores

Más pescado, legumbres y verduras y adiós a los ultraprocesados: el Gobierno regulará la comida en hospitales y residencias

Cocina de un hospital
Cocina de un hospital

I. Miranda

Ni galletas, ni bollería industrial, ni snacks con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal. Los menús infantiles de los hospitales españoles tendrán que dejar de incluir cualquiera de estos productos, según ha anunciado este miércoles el ministro de Derechos Sociales, ... Pablo Bustinduy. El Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores incluirá la retirada de alimentos ultraprocesados en los menús de niños y adolescentes ingresados, así como de la sección de platos y menús infantiles en las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros.

