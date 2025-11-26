El Gobierno prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles de los hospitales

La normativa, de la que Sanidad es coproponente, seguirá la estela del Real Decreto de Comedores Escolares aprobado en abril de este año, mediante el que se garantizó que las comidas en colegios e institutos cumplieran con las recomendaciones de los organismos internacionales de salud como la Organización Mundial de la Salud.
Es decir, que se verán afectados los productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.
El objetivo del Gobierno es atajar las cifras de obesidad infantil, ya que en España, la ingesta de ultraprocesados se ha triplicado en solo 20 años, pasando del 11 al 32%. La ingesta habitual se ha asociado también a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura.
«El consumo creciente de alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental«, ha dicho Bustinduy.
