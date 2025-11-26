El Gobierno prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles de los hospitales

Ni galletas, ni bollería industrial, ni snacks con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal. Los menús infantiles de los hospitales españoles tendrán que dejar de incluir cualquiera de estos productos, según ha anunciado este miércoles el ministro de Derechos Sociales, ... Pablo Bustinduy. El Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores incluirá la retirada de alimentos ultraprocesados en los menús de niños y adolescentes ingresados, así como de la sección de platos y menús infantiles en las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros.

La normativa, de la que Sanidad es coproponente, seguirá la estela del Real Decreto de Comedores Escolares aprobado en abril de este año, mediante el que se garantizó que las comidas en colegios e institutos cumplieran con las recomendaciones de los organismos internacionales de salud como la Organización Mundial de la Salud.

Es decir, que se verán afectados los productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.

El objetivo del Gobierno es atajar las cifras de obesidad infantil, ya que en España, la ingesta de ultraprocesados se ha triplicado en solo 20 años, pasando del 11 al 32%. La ingesta habitual se ha asociado también a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura.

«El consumo creciente de alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental«, ha dicho Bustinduy.