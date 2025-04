Las dietas que debemos comer, y las que no, en estas Navidades

Las Navidades suponen un cambio brusco en nuestra la alimentación. Por eso, es importante saber qué dietas son las más recomendables, pero también las que no. Dentro del abanico de posibilidades que tenemos para realizar nuestras dietas durante estas fiestas, Rafael Gómez y Blasco, de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), recomienda las siguientes.

Si desde el punto de vista económico nos lo podemos permitir, asegura, «desde luego la que Dieta Mediterránea se encontraría en primera posición». Para este experto en endocrinología y nutrición, «la presencia de fruta y verdura fresca, pescados, legumbres y aceite de oliva, la hacen ocupar este primer lugar».

Subraya el también Director Académico Federación Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Metabolismo, México, Colombia y Ecuador (FECCOM), que «durante muchos años ha demostrado que desde el punto de vista cardiovascular, así como en la prevención importante de comorbilidades, es uno de los mejores estilos de alimentación del mundo».

El segundo lugar, afirma, lo podría ocupar la dieta Atlántica, «donde el consumo de pescados y carnes de magnífica calidad, así como también una importante variedad de hidratos y verduras, cumplen con los requisitos ideales para la salud».

Ahora bien, reconoce, que uno de sus mayores inconvenientes, es el precio actual de la mayoría de las materias primas que la constituyen.

Por ello, ante la manifiesta, pero durísima realidad, señala, «el segundo lugar lo debería ocupar la dieta flexible contextualizada y de precisión, FAFO (Flexible and Friendly for the Overweight).

«La dieta FAFO permite adecuar nuestra situación económica y social a las características de estas fechas, sino que además podemos utilizar los alimentos y comidas que disfrutamos en nuestra infancia o que forman parte de nuestras costumbres y raíces. Con una amalgama importante de posibilidades y facilidades para el desarrollo de nuestra alimentación, apoyo psicológico y actividad física».

En este caso, añade, «el principal rasgo diferencial es que se tiene en cuenta la profesión, la actividad física, el lugar de procedencia, las costumbres del paciente, así como también sus posibilidades económicas para realizar determinados cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos».

Algunos de los alimentos que forman parte de la dieta cetogénica ABC Malos consejeros Entra la dietas que Rafael Gómez y Blasco no recomienda se encuentras. Las dietas cetogénicas o ket, «que en la mayor parte de las circunstancias son seguidas por los pacientes sin ningún tipo de control médico». Recuerda que el «consumo excesivo de proteínas y grasas trae consigo importantes y graves elevaciones de los lípidos en la sangre con las consecuencias bien conocidas, así como también del ácido úrico y de otros metabolitos». Las dietas de moda, que cada año surgen como los hongos y están avaladas por «famosos», sin ningún tipo de control médico y que generan siempre déficit importante de nutrientes, alteraciones en el sistema cardiovascular, pérdidas de peso rápidas y sin control, con efectos rebote absolutamente indeseables. «En ocasiones con gravísimas consecuencias para la salud». Por último, y no menos importante, asegura, «aquellas dietas y tratamientos «milagro» que están recomendados por amigos o «expertos nutricionales» que sin ningún tipo de conocimientos científicos serios, se atreven a recomendar e instaurar verdaderas barbaridades desde el punto de vista nutricional e incluso se arrogan recomendaciones, sobre tratamientos que solo deben ser prescritos y recomendados por los facultativos especialistas en la materia».

Con todo, uno de los aspectos que más resaltan los expertos en relación con este abordaje es que, «de manera novedosa, y ésta es una de sus grandes aportaciones, puede ser seguida por el resto de la familia, ajustando las cantidades y facilitando la realización de la misma».

Y es que se incluyen en la dieta comidas normales de nuestra zona de origen o convivencia, permitiendo disfrutar de los platos típicos regionales o que por costumbre forman parte de nuestros hábitos diarios; en este caso, como informa el experto de SEEDO, «sólo es preciso ajustar ciertas cantidades en los alimentos y mantener unas pautas muy sencillas y abiertas para la preparación y cocción de los mismos, de manera que resulten muy agradables para el paladar».

Este tipo de abordaje acumula ya cerca de 25 años de experiencia, y ha sido evaluado por los más eminentes grupos de antropólogos, sociólogos, psicólogos y expertos en recursos humanos, además de contar con la opinión positiva de experimentados, especialistas en endocrinología y nutrición, actividad física, psicología, etc.

En su opinión, «tiene todos los ingredientes para convertirse en una dieta de referencia y de moda».

