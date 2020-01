Este es el secreto para hacer la dieta que realmente funciona

Confiar en dietas «milagro» es peligroso y no consiguen los resultados que prometen

El comienzo del año siempre da pie a hacer nuevos propósitos. Ir más al gimnasio, dejar de fumar o... bajar unos kilos. Pero muchas veces estos objetivos, o son poco realistas y al final terminamos por desistir de ellos, o los enfocamos mal.

Si durante las navidades nos hemos excedido con la comida (y la bebida) y queremos volver a nuestro peso habitual, la solución no es someterse a una dieta, casi siempre estricta, que supone una «penitencia» absoluta y que prometen resultados poco realistas.

¿Cuál es la mejor dieta para este 2020? No es más que una alimentación saludable. Esta, junto a un moderado ejercicio físico es la clave para tener buena salud y, en caso de no tener un peso adecuado, conseguirlo.

Mireia Elías, dietista-nutricionista de Instituto Centta, explica que estas dietas casi nunca cumplen el efecto deseado: «Son dietas que no están adaptadas a la persona, no crea hábitos y son imposibles de mantener en el largo plazo». Además, la nutricionista explica otras razones por las que una dieta de estas catacterísticas no funciona:

- No se adaptan a una persona en particular, a sus horarios, gustos y situación. Es por ello que debemos nosotros adaptarnos a una dieta, lo que resulta bastante complicado y muchas veces es contraproducente.

- Es importante apuntar que este tipo de dietas no están enfocadas en la salud, no cumplen con los requerimientos de nutrientes y pueden acarrear problemas a largo plazo.

- Por otro lado, suelen prohibir alimentos, lo cual desemboca en: atracones, comer a escondidas y con grandes sentimientos de culpa y baja autoestima.

- También, son demasiado bajas en calorías, por lo que nuestro metabolismo se ralentiza, lo que provoca el famoso efecto rebote.

- Además, como se come tan poco nuestro cuerpo responde aumentando la ghrelina u hormona del hambre y disminuyendo la leptina u hormona de la saciedad. Esto implica mayor fuerza de voluntad para controlar las cantidades.

- Si seguimos una dieta de este estilo, gran parte del peso que perdamos será agua y músculo. Lo beneficioso sería perder grasa, el agua nos mantiene hidratados y el músculo nos da fuerza y sujeción.

-Provocan cambios hormonales. Se nos puede desajustar la tiroides, el cortisol, la serotonina y dopamina, los estrógenos y la progesterona en mujeres haciendo incluso que se altere el ciclo menstrual. El resultado deriva en mayor cansancio, peor estado de ánimo, mala respuesta al ejercicio,…

- Por último, se activan genes que ayudan a almacenar grasa y se disminuyen genes implicados en la quema de grasa.

«Poder perder peso sin sufrir, sin pasar hambre o ansiedad, sin efecto rebote y que a la vez puedas permitirte esos excesos en los días puntuales es posible», asegura Mireia Elías. Para ello, lo que recomienda es aprender hábitos alimenticios saludables que podamos mantener en el tiempo.

«Consiste en establecer una dieta personalizada, que se adapte a ti. A tu rutina de ejercicio físico, a tu trabajo, a tus horarios, a tus eventos o salidas, si te gusta cocinar o no, a tus niveles hormonales, a tu genética, a tus enfermedades o cirugías pasadas o presentes, a tu analítica de sangre actual, a tus alergias, a tu hambre tanto físico como emocional, a tu composición corporal,… En definitiva, a tus objetivos personales», concluye la nutricionista de Instituto Centta.