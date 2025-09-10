Este cóctel de anticuerpos protege frente a todos los tipos de virus de la gripe

Un cóctel universal para tratar la gripe. Un equipo de EE.UU. asegura haber ha desarrollado una terapia de anticuerpos que ha demostrado, en ratones, hacer frente a todas las cepas de gripe analizadas, incluidas las variantes aviar y porcina que representan una amenaza pandémica.

Según sus autores, un equipo del Laboratorio Jackson, esta terapia podría cambiar la forma en que se trata la gripe, una de las enfermedades infecciosas más mortales.

A diferencia de los tratamientos actuales contra la gripe aprobados, que atacan las enzimas virales y pueden volverse ineficaces rápidamente a medida que el virus muta, esta terapia no permitió la evasión viral, ni siquiera después de un mes de exposición repetida en animales.

Esta diferencia podría ser crucial en futuros brotes, cuando la supervivencia a menudo depende de la rapidez y eficacia con la que los médicos puedan implementar los tratamientos, y el desarrollo de la vacuna tardará unos seis meses.

«Esta es la primera vez que observamos una protección tan amplia y duradera contra la gripe en un sistema vivo», señala Silke Paust, autora principal del estudio. «Incluso administrando la terapia días después de la infección, la mayoría de los ratones tratados sobrevivieron».

Estos hallazgos desafían la idea arraigada de que, para que los anticuerpos sean útiles como terapia contra los virus, deben ser anticuerpos «neutralizantes« que se unan directamente a los virus e impidan que infecten las células.

Nuevo enfoque

En cambio, el equipo diseñó anticuerpos «no neutralizantes», que no previenen la infección, sino que marcan las células pulmonares infectadas y reclutan al sistema inmunitario para eliminar la infección. Este nuevo enfoque podría transformar la forma en que los científicos diseñan tratamientos para otros virus.

«La mayoría de los anticuerpos que produce nuestro cuerpo no son neutralizantes, pero la medicina los ha ignorado en gran medida», explica Paust. «Demostramos que pueden salvar vidas. Incluso con cepas letales como la gripe aviar H5 y H7, esta terapia salvó vidas mucho después de que la infección se hubiera instalado».

El equipo desarrolló una terapia dirigida a la región M2e de la proteína de matriz 2 del virus de la influenza A, altamente conservada en todas sus cepas. La combinación de tres anticuerpos evitó la aparición de resistencia viral, incluso tras exposiciones repetidas, y la secuenciación confirmó la ausencia de mutaciones en la región M2 tras 24 días de tratamiento.

Millones de personas

«El virus no mutó ni siquiera al usar anticuerpos individuales -señala Paust-. Pero en una temporada de gripe con millones de personas tomando esta terapia, tengo mucha más confianza en que podemos prevenir el escape de la terapia si usamos el cóctel».

Además, el estudio mostró que los anticuerpos eran eficaces en dosis bajas, tanto antes como después de la infección por influenza. El cóctel redujo significativamente la gravedad de la enfermedad y la carga viral pulmonar, y mejoró las tasas de supervivencia tanto en ratones sanos como inmunodeprimidos.

Al evaluar el H7N9, un tipo de gripe aviar que puede ser mortal tanto para animales como para personas, el equipo descubrió que una sola dosis del tratamiento reducía la cantidad de virus en los pulmones, incluso al administrarse cuatro días después de la infección. La reducción de la carga viral se correlacionó con mejores tasas de supervivencia. Todos los ratones sobrevivieron al ser tratados con el cóctel de anticuerpos durante los tres primeros días después de la infección, mientras que el 70 % y el 60 % sobrevivieron al cuarto y quinto día, respectivamente.

A pesar de que los resultados son preliminares, son prometedores para un futuro en el que los pacientes podrían tener acceso a las terapias almacenadas para su rápida implementación en la lucha contra brotes estacionales o pandemias. Actualmente, las vacunas contra la gripe se actualizan estacionalmente debido a que el virus muta continuamente, lo que hace irrelevante la inmunidad a cepas anteriores.

El equipo trabaja ahora en el diseño de anticuerpos para ensayos clínicos. La idea es crear un anticuerpo «humanizado» con la misma especificidad para atacar la proteína M2, pero sin desencadenar una respuesta inmunitaria contra la terapia en sí ni disminuir su eficacia en humanos.