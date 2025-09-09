Filippo Crea, cardiólogo : «La evidencia crece, las vacunas reducen eventos cardiovasculares»

El profesor Filippo Crea es director del Departamento de Ciencias Cardiovasculares y Torácicas de la Fondazione Policlínico Universitario A. Gemelli, Universidad Católica del Sagrado Corazón (Italia) y editor jefe de 'European Heart Journal', revista de la Sociedad Europea de Cardiología, durante cuyo ... congreso ha subrayado que el abordaje de la investigación cardiovascular es un esfuerzo global que requiere más inversión en fármacos y diagnóstico precoz.

A pesar de los avances en prevención, diagnóstico y tratamiento, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo.

Sí, pero debemos recordar que la esperanza de vida también está aumentando. Aun así, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número uno. Necesitamos más inversión en investigación, tanto en fármacos, donde se aprueban menos en cardiología que en oncología, como en técnicas de diagnóstico precoz e imagen.

Lo importante es que todos vayamos en la misma dirección y que tenemos un objetivo común: que nuestros pacientes vivan más y mejor. En este congreso lo hemos constatado con la creciente participación de investigadores procedentes de Asia, especialmente de Japón, India y Corea. Hace diez años no era habitual, y ahora hemos apreciado un aumento claro en el número y calidad de los trabajos presentados. Especialmente me gustaría destacar los estudios epidemiológicos que han presentado grupos de Japón, India y Corea.

Se dice que la ciencia que se está haciendo en países como China está superando a la de EE. UU. ¿Qué opina?

Yo no lo veo como una competición. Estamos observando que tanto la calidad y cantidad de investigación están creciendo en Asia, pero también en Europa y en EE. UU. Es una empresa global en la que cooperar resulta muy productivo.

Actualmente en EE. UU. se está replanteando la financiación en algunas áreas relacionadas con la investigación. ¿Puede ser una oportunidad para atraer talento a Europa?

Soy consciente de esas dificultades, y espero que se resuelvan pronto. No obstante, no debemos pensar en la investigación como un pastel con porciones limitadas, sino como un músculo: cuanto más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. Todos ganamos cuando la ciencia crece.

La llegada de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), ha revolucionado algunos aspectos de la medicina. ¿Qué tecnologías emergentes cree que tienen mayor potencial de traducción clínica en la investigación cardiovascular?

Desde luego que la inteligencia artificial se está presentando como un elemento clave para la medicina de precisión y la toma de decisiones. Pero no debemos olvidar las terapias basadas en ARN (por ejemplo, los agentes dirigidos contra la lipoproteína a (Lp(a)) como herramientas revolucionarias con una eficiencia comparable a la de las vacunas, y la edición génica mediante CRISPR-Cas como un enfoque transformador para la corrección de enfermedades.

La inmunoterapia cambió del alguna manera el tratamiento del cáncer. ¿Veremos algo parecido en cardiología?

Ya está ocurriendo. Tenemos fármacos basados en ARN y avances en edición genética. Por ejemplo, para Lp (a), un factor de riesgo olvidado durante años, ahora podemos disminuir sus niveles en un 90–95% con terapias de ARN. Además, hay ensayos de edición genética que logran reducciones permanentes en proteínas dañinas, como en la amiloidosis. La oncología avanza rápido, pero la cardiología también sigue el mismo camino.

Sin embargo, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares no son genéticas.

Exacto, y ahí está el reto. Los factores de riesgo clásicos (tabaco, hipertensión, diabetes, obesidad) explican solo un 50–60% de los eventos. Por eso surge el concepto de exposoma, que incluye tres áreas: contaminación (aire, acústica y lumínica), salud mental y factores socioeconómicos, e infecciones. Durante el Congreso Europeo de Cardiología se ha presentado un metaanálisis sobre vacunación contra el herpes zóster que muestra una reducción significativa del riesgo cardiovascular. En concreto, la investigación que examinó los datos de 19 investigaciones existentes concluyó que los adultos vacunados contra el herpes zóster tenían un riesgo un 18% menor de sufrir problemas cardíacos graves.

¿Podemos pensar en un futuro en el que las vacunas sean una nueva forma de prevención cardiovascular?

Sí. De hecho, la Sociedad Europea de Cardiología ha publicado un documento titulado «Vacunación: una nueva forma de prevención cardiovascular». El documento destaca que la vacunación es clave para prevenir eventos cardiovasculares tras infecciones como gripe, neumonía neumocócica, SARS-CoV-2 o virus respiratorio sincitial, especialmente en pacientes de alto riesgo. Las vacunas reducen la morbilidad y mortalidad cardiovascular. El consenso recomienda su uso según guías de la ESC y ACC/AHA, incluyendo grupos vulnerables como embarazadas y pacientes con cardiopatías congénitas o trasplante cardíaco, y concluye que la vacunación debe ser un pilar esencial de la prevención cardiovascular.

La prevención sigue siendo esencial para controlar la pandemia de enfermedad cardiovascular en el mundo. A la espera de que haya programas globales de prevención, ¿qué pueden hacer entidades como la Sociedad Europea de Cardiología?

No podemos depender solo de los políticos. Hay acciones que podemos recomendar directamente a los pacientes: reducir exposición al ruido, evitar luces intensas por la noche, vacunarse… La prevención está también en nuestras manos.

Durante el congreso se han presentado las nuevas guías sobre salud mental y enfermedad cardiovascular. ¿Qué dicen?

Son muy oportunas. Abordan un área que siempre hemos infravalorado. Europa lidera en este campo; por ejemplo, el año pasado publicamos las primeras guías mundiales sobre cardio-oncología, un área clave dado que los pacientes con cáncer sobreviven más y están expuestos a efectos cardiovasculares de los tratamientos.

Este documento resalta la relación bidireccional entre salud mental y enfermedad cardiovascular, y propone integrar el cribado psicológico y la evaluación de riesgo cardíaco en la práctica clínica, crear equipos multidisciplinarios psico-cardio e impulsar un modelo de atención más integrado y centrado en la persona, señalando además la falta de protocolos y evidencia para abordar adecuadamente esta interacción, especialmente en pacientes con trastornos mentales graves.

Este año ha sido un verano de récord en cuanto a temperaturas y en el número de muertes se ha incrementado considerablemente. ¿Se puede decir que el cambio climático es también un factor de riesgo cardiovascular?

El calor extremo y el frío aumentan el riesgo cardiovascular. Además, el calentamiento global incrementa la cantidad de ozono en la atmósfera, lo que también daña el corazón. Es un desafío al que debemos enfrentarnos.

El consumo de tabaco, en todas sus variantes, sigue siendo un importante problema de salud pública. Además, algunas voces sugieren que vapear, el cigarrillo electrónico, puede ser una vía para dejar de fumar. ¿Cuál es su opinión?

Nos faltan datos concluyentes. Es posible que los cigarrillos electrónicos puedan ser una vía de transición para dejar de fumar, pero es algo que no está probado. Ahora bien, desde los organismos oficiales, como la ESC, debemos seguir insistiendo a los pacientes en que abandonen el tabaco, en todas sus formas.