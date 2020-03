No existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por Covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos. - Archivo

No, el ibuprofeno no parece ser perjudicial en los pacientes con coronavirus La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), sin embargo, señala que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por Covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos