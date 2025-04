Mariano Esteban: «España tiene la capacidad logística para producir la vacuna de la viruela del mono»

La viruela del mono ya afecta más de una decena de países. España es el que más casos ha reportado hasta la fecha , pero hay casos en Reino Unido, Portugal, Italia, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania EE.UU. y Canadá . Se trata de una ... enfermedad que carece de la transmisibilidad del SARS-CoV-2 o la gripe, y para la que sí hay tratamientos y vacunas.

¿Realmente debemos preocuparnos por esta aparición de casos de viruela del mono en diferentes partes del mundo?

Cualquier virus que aparezca y que tenga una capacidad de mortalidad del 1% o mayor siempre es preocupante. Se trata de un virus que está normalmente confinado en África Central, en países como la República Democrática del Congo, en donde entre febrero y marzo de 2022 se detectaron cerca de 700 casos y se produjeron 37 muertes. Y desde el año 2020 ha producido más de 10.000 infecciones con 342 muertes.

Hay dos cepas, una con una tasa de mortalidad que puede acercarse hasta el 10% y otra con una tasa del 1%. Como científico que llevo trabajando 50 años con esta familia de virus sí estoy preocupado.

Ahora bien. Tenemos herramientas para controlarlo. Disponemos de métodos de diagnóstico avalados por la OMS, tenemos dos antivirales y vacuna. Eso nos da la seguridad de que podemos enfrentarnos a esta infección de una forma muy equilibrada.

¿Cómo se diagnostica?

Por PCR y por serología. Están muy bien identificados los marcadores que distinguen este virus de otros orthopoxvirus.

Y también está muy definida la sintomatología. Tiene un proceso de incubación de 3 a 15 o 21 días, durante el cual el virus infecta. Como cualquier virus se presenta con malestar general y/o fiebre, pero lo más característico es la aparición de las lesiones y las erupciones cutáneas que, a diferencia del de la viruela humana, se presentan en la cara y en la palma de la mano.

En cuanto aparecen los síntomas hay que actuar rápido; las personas tienen que ser aisladas, hay que crear un cinturón de seguridad en aquellas que han estado en contacto y tenerlas bajo control. Cuanto antes se intervenga mejor.

Hay que recordar que cualquier persona se puede infectar, como ocurre con el VIH, el virus que causa el sida. Lo que define el riesgo de transmisión son los contactos, independiente de la orientación sexual. Es absurdo estigmatizar a un colectivo determinado; es una ignorancia total.

¿Qué fármacos hay?

Tenemos dos antivirales, Cidofovir , un inhibidor de la ADN polimerasa que inhibe la replicación del virus, y Tecovirimat , un inhibidor de la transmisión del virus. Es importante destacar que se trata de un virus ADN, con 197.000 pares de bases, más grande que el SARS-CoV-2, que tiene 30.000. Este es un dato relevante porque los virus ADN, al contrario que los ARN como el del Covid-19, tienen muchas menos mutaciones y son muchos más estables.

¿Y vacunas? ¿Sirve la de viruela humana?

Hay vacunas frente a ambos virus. La vacuna de la viruela del mono, que la produce Bavarian Nordic , está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. De hecho usa el mismo vector que nosotros hemos utilizado para la vacuna del SARS-CoV-2. En cuanto a la vacuna de la viruela humana, España dispone de 2 millones de dosis y la vacuna ha demostrado que también es eficaz frente al virus del mono. Se ha visto que las personas vacunadas con la de viruela humana tienen una protección del 85% frente a la viruela del mono.

Además, en España tenemos la capacidad logística para producir la vacuna frente a la viruela del mono, si así fuera necesario. Biofabri , la compañía con la que se trabaja para la producción de nuestra vacuna del SARS-CoV-2 también tiene la capacidad de producir esta vacuna.

La vacuna de la viruela se dejó de administrar en la década de los años 70 debido a que se consideró erradicada la enfermedad. ¿Quién se debería vacunar?

Las personas que han estado en contacto con personas infectadas, siempre que no tengan síntomas. Al no haber una propagación comunitaria, de momento, no hay que vacunar a la población. Pero hay que tener en cuenta que los virus viven entre nosotros y debemos mantener la vigilancia epidemiológica y sanitaria.

¿Desde cuándo se conoce este virus?

La primera vez que se identificó fue en un zoológico de Dinamarca en 1958 por Von Magnus . En 1970 se identifica en humanos en África central, que es de donde nos van a venir la mayoría de los virus en el futuro.

¿Es una casualidad que se estén reportando ahora tantos casos?

Se vienen reportando casos desde hace años. Pero llama la atención el hecho de que se estén presentando casos en diferentes países. Eso es nuevo y preocupante.

¿Hay más casos porque se está más alerta?

No creo. La sintomatología es muy clara y fácil de identificar por cualquier médico. Y es esto lo que está alertando a las autoridades sanitarias.

¿Se puede convertir en una epidemia?

No tiene la transmisibilidad del SARS-CoV-2 o la gripe, es menos transmisible y más lento en su transmisión que el de la viruela humana.

Cada vez hay más casos de zoonosis. ¿Qué está pasando?

A medida que el hombre coloniza zonas salvajes, donde hay reservorios de virus, cada vez hay una mayor interrelación entre los humanos y los animales. Por eso es tan importante fomentar y financiar la vigilancia, como se hace con el virus de la gripe.

Como experto que lleva más de 50 años estudiando el virus de la viruela, ¿le sorprende esta situación?

Un poco sí, especialmente el que hayan aparecido tantos casos en sitios tan diferentes. No hay que olvidar que se trata de un virus que lleva años confinado en África, con casos muy esporádicos, aunque sí es cierto que la incidencia se iba multiplicando en los últimos 10 años.

¿Qué cepa es la que se identificado en España? ¿La de tasa de muerte del 1% o del 10%?

En el Reino Unido se ha identificado la que tiene una mortalidad del 1% o menos. En España estamos esperando a que el Centro Nacional de Microbiología reporte cuál es la cepa.