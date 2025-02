Mariano Esteban: «Me parece muy bien que se potencie la vacuna de Hipra, pero hay que dar también oportunidades a otras»

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Biofabri han decidido retirar la solicitud ante la Agencia Española del Medicamento (Aemps) para realizar un ensayo en fase I con la vacuna contra el Covid-19, MVA-CoV2-S, justo cuando se publicaban sus ... resultados positivos de protección frente a la infección por SARS-CoV-2 en ratones, hámsteres y macacos. La razón esgrimida es que no se daban las condiciones «dado el muy alto porcentaje de población vacunada». Mariano Esteban , líder del grupo de investigación de esta vacuna, junto a Juan García Arriaza en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), explica que «el hecho de no hacer el ensayo clínico no quiere decir que dejemos de trabajar en la vacuna», y se lamenta que «en España, uno de los mayores problemas es que no creemos en nosotros mismos».

Da la sensación de que solo hay dinero para una vacuna española . Nos debería llenar de orgullo que en España se hayan desarrollado cuatro vacunas, tres de ellas en el CSIC. Me parece muy bien que se potencie la vacuna de Hipra, pero hay que dar también oportunidades a otras porque, estamos viendo que las vacunas actuales de ARNm, si bien funcionan muy bien, ofrecen una protección frente al SARS-CoV-2 de más corta duración. Estamos estudiando la posibilidad de combinar con otras vacunas para mejorar la eficacia de la vacunación. Se decía que esta vacuna iba a llegar tarde. ¡No llega tarde! Estoy convencido de que nos van a hacer falta más vacunas, como las que tenemos en el CSIC. Si es así, ¿por qué no seguir avanzando en su ensayo clínico? El hecho de no hacer el ensayo clínico no quiere decir que dejemos de trabajar en la vacuna. Precisamente se acaban de publicar los resultados de un estudio de EE.UU. con una vacuna similar a la nuestra con muy buenos resultados. Su vacuna estaba lista a principios de 2021 ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en hacer los ensayos preclínicos ? Teníamos la vacuna ya en abril de 2021. El problema fue que no disponíamos de las infraestructuras, ni las condiciones de trabajo… Pero rápidamente nos pusimos en marcha. Hicimos los ensayos preclínicos en el laboratorio de seguridad biológica. El problema es que en España no tenemos macacos. Solicitamos a EE.UU. pero nos cobraban 1 millón de dólares por 12 macacos y acudimos al Centro de Primates no humanos en Holanda y gracias a la colaboración previa que habíamos tenido, pudimos completar el estudio que se acaba de publicar. La aportación de la ciencia española ha sido muy buena a todos los niveles; métodos diagnósticos, antivirales, como el de Pharmamar En España, uno de los mayores problemas es que no creemos en nosotros mismos. Nosotros los científicos somos luchadores y somos muy capaces a nivel científico; esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. La aportación de la ciencia española ha sido muy buena a todos los niveles; métodos diagnósticos, antivirales, como el de Pharmamar. Y por supuesto, vacunas. Nuestra capacidad de trabajo es igual o superior a la de muchos países, pero lo que ocurre es que tenemos un problema de personal investigador, infraestructuras, financiación. España sigue en riesgo medio-alto. ¿Está la situación como para descartar un ensayo clínico con una vacuna que ha demostrado tener una efectividad del 100% en macacos? Tenemos que considerar otras vacunas. La plataforma del CSIC tiene tres ejemplos muy buenos: la nuestra, basada en una variante de la vacuna que se usó para la viruela; la vacuna de ADN sintética de Vicente Larraga , y la de ARN de Luis Enjuanes e Isabel Sola . Estas tres plataformas se complementan y abarcan un espectro más amplio. ¿Cómo puede afectar esta decisión a las otros dos vacunas que tiene el CSIC? Nosotros seguimos con nuestra vacuna, lo único es que no se hace el ensayo clínico previsto. Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración nacional o internacional. Ahora estamos más focalizados en las variantes, es decir, en lograr una vacuna universal con mayor espectro de acción. Pero nuestra vacuna está producida y disponible. Es bueno que España tenga un portfolio de vacunas que puedan ser empleadas en países en los que las tasas de vacunación son muy bajas. ¿Es complicado iniciar un ensayo clínico en otros países donde si hace falta? Hay experiencia con las vacunas de VIH o Malaria en África. Es importante que España lidere este tipo de acciones de vacunas frente a virus o enfermedades emergentes, como fue con el ébola. Hay que estar preparados para afrontar cualquier pandemia o epidemia porque somos la puerta de entrada de muchas de ellas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que España tiene que prepararse a nivel epidemiológico, sanitario, médico y empresarial. Es bueno que España tenga un portfolio de vacunas que puedan ser empleadas en países en los que las tasas de vacunación son muy bajas ¿Se podrían usar estas tres vacunas de forma combinada? Si claro. Hemos demostrado que la combinación con dos vacunas diferentes logra respuestas inmunes más amplias y duraderas. Asimismo, hay evidencias de que la combinación de la vacuna de AstraZeneca con la Pfizer produce una respuesta inmune 20 veces más potente en personas vacunadas . Está claro que debemos ir en esa dirección. Hay que ser conscientes que es un virus que está evolucionando. Basta con ver lo que está pasando en China, con ciudades de 20 millones de personas confinadas. ¿Qué le parece que se hable de gripalizar el Covid-19? Es lógico. Estamos todos hartos. Queremos volver a la vida ‘normal’ y no pensar más en el virus. Está bien que pensemos que la vida tiene que seguir. Pero si bien Ómicron, al ser más leve, nos está potenciando el sistema inmune si nos contagiamos, tenemos que vigilar la evolución de la pandemia sin descuidarnos. Si pensamos en un escenario de una vacuna anual, ¿no sería más económico usar las de producción propia? Desde luego. Lo estamos viendo a nivel energético o de suministros. Tenemos que volver a lo que somos capaces de producir . Y si tenemos la capacidad de diseñar vacunas, debemos seguir siendo competitivos, a pesar de la baja financiación.

