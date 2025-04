Coronavirus: ¿Cuántas veces me puedo poner la misma mascarilla?

El uso o no de las mascarillas frente al coronavirus por parte de población sana es el debate de nunca acabar. Pero si nos atenemos a los criterios oficiales publicados tanto por la OMS como por el Ministerio de Sanidad, solo deberían utilizarlas los profesionales sanitarios, las personas infectadas por Covid-19 y todas aquellas que estén en contacto estrecho con una persona enferma.

En opinión de la OMS, el uso de mascarillas para la población general, puede crear una « falsa sensación de seguridad » y evitar la práctica de las medidas que han demostrado ser más efectivas como el lavado de manos y el distanciamiento físico.

El organismo de Naciones Unidas también ha alertado de que las mascarillas realizadas con algodón pueden ser una fuente potencial de infección ya que no son resistentes a los fluidos y, por tanto, pueden retener la humedad y contaminarse.

Si vas a utilizar una mascarilla, lee atentamente el siguiente preguntas y respuestas:

¿Qué tipos de mascarilla hay?

- Quirúrgicas : Están diseñadas para que el que la lleva no disperse sus virus hacia el exterior.

- Autofiltrantes : Al contrario que las anteriores actúan como filtro del aire procedente del exterior hacia dentro y contienen entre sus tejidos una capa filtrante de micropartículas, gracias a la cual pueden proteger en distintos grados (FPP1, FPP2, FPP3). Protegen al que la lleva frente a la inhalación de patógenos.

¿Cómo sé que la he colocado bien?

-Antes de colocarla, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

-Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Para comprobar el ajuste , el Consejo General de Enfermería recomienda aconseja cubrir la mascarilla en su totalidad con las manos, espirar el aire suavemente y, si este escapa alrededor de la cara, recolocarla y efectuar una nueva prueba. Si no hay fugas se considera que está bien ajustada.

-Las personas con pelo largo deben recogerse previamente el pelo y las personas con barba tienen que extremar la precaución , pues es difícil el sellado de la mascarilla.

¿Qué pasa si toco la mascarilla con las manos mientras la llevo puesta?

Podrías contaminar tus manos y aumentar el riesgo de contagiarte su luego te las llevas a la cara. Para minimizar los riesgos, si la tocas, lávate siempre las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Cómo me la quito sin riesgos?

Quítatela por detrás (no toques la parte delantera de la mascarilla); deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Cuándo debo cambiarme la mascarilla? ¿Puedo reutilizarla?

Tanto la OMS como el Ministerio recomiendan cambiarla tan pronto como esté húmeda y recuerdan que no se pueden reutilizar: SON DE UN SOLO USO .

El principal peligro de un uso prolongado y de su reutilización es la transmisión del virus por contacto.

No se pueden lavar ni desinfectar sin comprometer su eficacia. Las quirúrgicas si se lavan pierden su capacidad de filtro, y en las autofiltrantes no se ha encontrado todavía un método de desinfección seguro. Un informe reciente de 3M advierte de que para que el método fuera válido debería ser eficaz contra el organismo objetivo, como el virus que causa COVID-19; no dañar la filtración del respirador; no afectar al ajuste del respirador; y que sea seguro para la persona que lo usa. «Ningún método de desinfección ha cumplido con estos cuatro criterios clave, y sin los cuatro, el método es inaceptable», aseguran.