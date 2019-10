Sanidad alerta de la retirada de estos dos cosméticos de Primark por contaminación bacteriana Si se utilizan en pieles con lesiones de cualquier tipo o entran en contacto con los ojos, pueden causar irritación o una infección

La empresa Primark ha informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, de la retirada voluntaria del mercado de todos los lotes de dos productos cosméticos por contaminación bacteriana.

Se trata de los productos «PS…Prep & Perfect Watermelon Primer Water» y «PS…Prep & Perfect Primer Water Charcoal», que han sido retirados por la presencia de «microorganismos aerobios mesófilos en un límite superior al permitido», detectada tras el análisis de varios lotes, informa la Aemps.

De acuerdo con la información de la empresa, si estos productos se utilizan en pieles con lesiones de cualquier tipo o entran en contacto con los ojos pueden causar irritación o una infección, sobre todo en personas con un sistema inmunitario debilitado.

Primark Tiendas, S.L.U., ha retirado todos los lotes de los productos de sus tiendas y también ha iniciado la recuperación de las unidades adquiridas por los consumidores. Para ello, además de informar con un aviso de retirada en los centros, la empresa ha incluido el siguiente aviso en su página web:

«Gracias a la acción continua de nuestro programa de diligencia debida, hemos detectado que las Primer Waters (bases de agua) anteriormente mencionadas no cumplen los elevados estándares habituales de Primark, ya que contienen un nivel de bacterias aerobias mesófilas superior al permitido. Si estos productos se utilizan en pieles con lesiones de cualquier tipo o entran en contacto con los ojos pueden causar irritación o una infección sobre todo en personas con un sistema inmunitario debilitado. Como medida preventiva, los estamos retirando del mercado y recomendamos a nuestros clientes que los devuelvan para obtener el reembolso íntegro del importe de compra. Los productos han estado a la venta en nuestras tiendas españolas del 11 de febrero de 2019 al 30 de agosto de 2019. Si has adquirido estos artículos, te rogamos que los devuelvas en cualquier tienda Primark, donde recibirás un reembolso íntegro. No es necesario que facilites el justificante de compra».

Las medidas adoptadas por la empresa han sido comunicadas a las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas, para su difusión y actuaciones oportunas. Desde la Aemps recomiendan a los consumidores que dispongan de alguna unidad de los productos afectados que no lo utilicen y se dirijan a un establecimiento de Primark para su devolución.