Un psicólogo, sobre la mejor manera de enseñar a nuestros hijos a disculparse: «Para ellos es mucho más valioso si...»

A la hora de educar a un hijo, enseñar a pedir perdón es una de esas lecciones que resultan difíciles de poner en práctica

Un psicólogo, sobre la mejor manera de enseñar a nuestros hijos a disculparse: «Para ellos es mucho más valioso si...»
J. M.

A la hora de educar a un hijo, enseñar a pedir perdón es una de esas lecciones que, aunque parecen sencillas, a menudo resultan difíciles de poner en práctica. ¿Cómo conseguirlo?

Sobre este tema ha hablado recientemente Javier de Haro, psicólogo conocido por compartir en ... redes sociales diferentes consejos sobre educación y crianza. En una de las publicaciones más recientes de su cuenta de Instagram, el experto asegura que uno de los principales motivos por los que los niños no se disculpan es porque no nos ven hacerlo a nosotros.

