Un español de viaje a Letonia explica cuánto dinero cuesta vivir allí: «Los pisos son muy muy baratos»

Letonia ha experimentado un 'boom' económico y social en los últimos años y, si hace unos años era un país apenas conocido del Báltico, ahora es visto como un buen destino de la Unión Europea en el que crecer profesionalmente y tener una gran calidad de vida ... . Sectores como la tecnología, la ciberseguridad o los servicios financieros tienen mucho peso allí y cada vez hay más inversión extranjera.

De aquí a que emigrar a Letonia haya ganado popularidad en los últimos años y muchos españoles se están animando a mudarse allí, sin fecha de regreso o durante un tiempo concreto, y aprovecharse de sus costes de vida bajos, y más en comparación con cómo están algunos precios en nuestro país. Ahora, el creador de contenido @cokeurban ha estado en Riga, su capital, de visita a un amigo y ha fingido un «Españoles por el mundo versión Letonia».

Durante un paseo de ambos por el centro de la capital, Coke ha podido descubrir muchas más curiosidades del país y ha subido un resumen con los choques culturales más sorprendentes, y también muchos aspectos relacionados con los precios de allí, a su TikTok que está interesando mucho ya que supera ya las 68.000 visualizaciones.

«Hago un poco de todo»

«Le voy a hacer unas preguntas a mi colega español que está viviendo aquí», avanza Coke antes de empezar a pedir detalles a su amigo, que se mudó allí «por amor» y que lleva unos seis meses allí. «Estoy trabajando y hago un poco de todo», añade el recién mudado, incidiendo en que trabaja como autónomo en cocina o «en lo que sea».

Respecto a los sueldos y tras ironizar con que se cobra a base de «tres latigazos», el español remarca que «el salario mínimo está ahora en unos 700 euros y uno de los salarios más normales son los 1.300». Igual más que por este detalle, Coke alucina con el acceso a la vivienda que hay allí. «La verdad que los pisos son muy muy baratos aquí: entre dos pagamos 175 cada uno», expone reiterando que por 350 euros ya hay euros. El 'tiktoker' pone énfasis en que con estos precios seguro que se puede llegar a ahorrar.

A nivel de gastos mensuales, y «portándote bien», el amigo apunta que puede llegar a destinar unos 70 euros a la comida, «y comiendo fruta y verduras». Da entender, eso sí, que el presupuesto mensual es el doble porque su compañera de piso aporta la misma cantidad. Coke también pregunta por cómo es la fiesta allí. «Buah, la fiesta, una mierda», dice con el tono hundido su amigo, que confirma que no miente y que «la gente se anima un poco más en los fines de semana». «Un buen día de fiesta son los viernes...», considera.

«Pues hemos venido en buena época...», ironiza Coke, que acaba haciendo «la pregunta del millón». «¿Es verdad que es el país de Europa o del mundo, no sé ahora mismo, con más solteras?», le espeta a su amigo, que confirma que hasta ahora había visto solo teorías por TikTok y que ahora «lo puedo confirmar: dicen las estadísticas que a un hombre le tocan siete mujeres...», acaba él su vídeo.

Varias personas han comentado la publicación. Algunos que han estado de Erasmus allí le han recomendado dónde está la mejor fiesta, otros le animan a ir a otros países poco conocidos como Eslovaquia y finalmente hay quien se limita a piropear Riga. «Es increíble y súper auténtico», ratifica Coke en los comentarios.