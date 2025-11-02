Un profesor, contundente sobre los motivos por los que el maestro ya no tiene autoridad en clase: «Sí o sí termina siendo el malo de la película»

Históricamente se ha visto a los profesores como unos afortunados que tienen buenos horarios y todavía mejores vacaciones pero lo cierto es que la profesión vive un sinfín de desafíos que en muchas ocasiones acaba dificultando su labor educativa y frustrando a muchos ... de ellos. A día de hoy, por ejemplo, la diversidad en las aulas o la tecnología son dos retos con los que se encuentran a diario.

Las ratios de alumnos por clase, la falta de recursos y los currículums cambiantes son otros de los factores y a esto hay que añadirle otro aspecto crucial: la gestión de los comportamientos en clase. A menudo, los maestros acaban ejerciendo también como psicólogos y terapeutas ante alumnos con carencias y/o malos modales. Además, sobre la mesa está el papel de la autoridad, que muchos profesores parecen haber perdido por los cambios sociales que hace que los niños vivan en entornos más permisivos.

Además, la dirección o las instituciones parecen alineadas con pedagogos y expertos en crianza en este cambio de la disciplina y gestión del grupo con menos autoridad y esto ha llevado a que parezca que el control de las clases está perdido por parte del docente. Ahora, Juan Jesús Pleguezuelos, conocido como @elprofeinquieto, ha hablado de ello en su perfil de TikTok y la publicación supera y a las 18.000 visualizaciones.

«No hemos sabido defendernos»

Él es profesor de historia en un instituto que además trabaja en varios proyectos de divulgación pedagógica. En base a su experiencia, él tiene claro, como expone en este video, que «los profesores ya no tenemos autoridad en el aula» y asegura que «esto se debe principalmente a dos motivos».

«Vivimos una época donde se priorizan las emociones y los sentimientos sobre la razón», destaca en primer lugar. Juan Jesús lamenta que a día de hoy «lo importante ya no es cómo son las cosas ni cómo suceden, sino cómo tú las sientes». «Lo importante ya no es cómo es la realidad, sino cómo tú la percibes», insiste él antes de poner ejemplos realistas que acreditan lo que defiende.

Así, el profesor remarca que a día de hoy si un alumno siente que el profesor es mal profesor ya se da por hecho de que efectivamente es mal profesor y, de manera igual, si un afectado cree injusto un suspenso se da por cierto de que esta nota no es la que toca y que todo es culpa de que el profesor lo ha hecho mal. «El profesor sí o sí termina siendo el malo de la película», sentencia.

Por otro lado, Juan Jesús ve un segundo motivo por el que los docentes han perdido la autoridad. «Me parece dolorosísimo, pero tenemos que decirlo, y es por los profesores, por nosotros», incide él, que añade que «no hemos sabido defendernos, no hemos sabido explicar que necesitamos autoridad en el aula, que si yo soy responsable de 30 niños, tengo que tener la autoridad para poderlos cuidar».

«Si no es imposible. No puedes ser responsable sin tener la autoridad», exige el maestro, que acaba lamentando que al final su colectivo es muy individualista, que solo protesta cuando algo afecta directamente a uno mismo y parece que da a entender que todos juntos tendrían que haber defendido mejor su voz y peso en el aula. Muchos compañeros de profesión han comentado la publicación