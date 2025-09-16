Susanna Griso, tajante sobre la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en las terrazas: «Lo de perseguirlos es...»

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado 9 de septiembre la nueva ley antitabaco, aunque todavía no entrará en vigor ya que se trata de un anteproyecto en fase de consulta pública.

Sin embargo, sí se han conocido algunas de las líneas maestras que conducirán la norma una vez se apruebe. En este sentido, una de las novedades es que ya no se podrá fumar en terrazas de bares, además de otros espacios al aire libre, especialmente si son entornos donde se concentran niños.

Estas líneas del anteproyecto de ley han propiciado que muchos expresen su opinón. Una de ellas fue Lolita quien, en una entrevista en Onda Cero, explicó que como fumadora no le gustan las prohibiciones y apostó por una solución radical: «Que cierren los estancos de este país, así no se vende más tabaco».

Susanna Griso, muy crítica con la nueva prohibición de fumar en las terrazas

Las palabras de la actriz fueron comentadas en el programa 'Espejo Público' y fue la propia Susanna Griso quien quiso hacer su valoración tanto a sus compañeros como a los espectadores.

La periodista catalana explicó que nunca ha fumado en su vida y que siempre se ha considerado víctima de los fumadores porque ha sido «fumadora pasiva» en casas o en los tiempos en los que se permitía fumar en las redacciones y otros centros de trabajo.

Sin embargo, Griso se ha mostrado crítica con la ampliación de la prohibición en espacios abiertos: «Lo de perseguirlos en las terrazas me parece que es tratarlos como apestados».

La presentadora esgrimió que «a menos de seis metros te llega la toxina y sigues fumando» por lo que se preguntó cuáles serán los espacios en los que sí se permita. Además, aseguró que deben ser los no fumadores los que valoren dónde quieren estar: «Siempre nos queda no salir a las terrazas los que no fumamos, que es lo que yo hago».