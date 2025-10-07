Pregunta a extranjeros cuál es su sueldo trabajando en España y estas son las respuestas: «Eso no es dinero...»

Los sueldos y el empleo son temas que suelen generar interés y debate en España. A pesar de que el país cuenta con un mercado laboral diverso y con sectores en crecimiento, son muchas las personas que piensan que los salarios no se corresponden con el coste de vida actual.

La inflación, el precio de la vivienda o gastos cotidianos como hacer la compra pueden hacer que, para muchos trabajadores, llegar a fin de mes sea un reto, incluso teniendo un empleo estable.

En este sentido, la cantidad de dinero que se recibe al mes por hacer un trabajo depende de diferentes factores como el sector en el que se trabaja, los años de experiencia, la formación para el puesto, la antigüedad, los extras como nocturnidad o peligrosidad o las horas extra, entre otros.

Partiendo de la base de que el sueldo mínimo en España en 2025 está fijado en 1.184 euros brutos al mes, repartidos en 14 pagas, puede haber personas que se pregunten si el salario que reciben es adecuado para el tipo de trabajador que sea cada uno.

Sale a la calle a preguntar los sueldos de trabajadores extranjeros en España y responden así

Interesado por el sueldo que cobran personas extranjeras en España como empleados en distintos tipos de trabajos, un usuario de Instagram ha compartido un vídeo en el que sale a la calle a preguntar a algunos de ellos cuánto dinero ganan. En total interpela a tres personas y, a cada una de ellas le pregunta en qué trabaja, cuánto dinero gana al mes y de qué país viene.

Según los testimonios de los tres entrevistados, el primero viene de Colombia y cobra entre 1.000 y 1.100 euros trabajando como repartidor de comida a domicilio, el segundo trabaja en la obra, es de Marruecos y gana entre 1.350 y 1.400 euros al mes y, el último, es comercial, viene de El Salvador y su sueldo es de unos 1.300 euros al mes.

Los comentarios

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos en redes sociales, han sido muchas las personas que han manifestado su opinión sobre los sueldos que indican estas personas extranjeras en España.

Entre los mensajes hay todo tipo de pareceres, desde los que creen que los sueldos son bajos para el coste de vida que hay, hasta los que señalan que no ha diferenciación entre lo que recibe un español o alguien que viene de fuera del país. Estos son algunos ejemlos.

«Eso no es dinero amigo, eso lo ganas en los Estados Unidos haciendo lo mismo a la semana, qué discriminación».

«Los españoles cobran lo mismo y pagan lo mismo».

«Los sueldos de los extranjeros son los mismos que los de los españoles. Es ilegal pagar diferente. Al igual que es ilegal pagarle menos a una mujer».

«A los extranjeros... No merece la pena venir a España, viviréis para trabajar y el estado se quedará la mitad de vuestro sueldo, no vengáis a España».

«Digan que se necesita para vivir un piso compartido entre tres o cuatro, unos 700 euros por cada uno y todo lo demás carísimo, al final te falta dinero».