Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el robo de joyas de incalculable valor en el Museo del Louvre: «La desvergüenza general...»

El día a día del Louvre, el museo más visitado del mundo, se vio interrumpido este domingo por un hecho sin precedentes. Cuatro ladrones robaron a plena luz del día nueve joyas de valor incalculable en la Galería Apolo, lo que ha supuesto ... un escándalo a nivel nacional.

El robo ocurrió cerca de las 9:30 horas del domingo, cuando el museo ya estaba abierto a los visitantes. Los ladrones rompieron las vitrinas de la galería con una pequeña motosierra, en una operación que duró cerca de siete minutos.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, y la diadema de la emperatriz Eugenia, formada por cerca de 2.000 diamantes.

«Lo que es seguro es que hemos fallado», ha admitido este lunes el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ante un suceso, ha dicho, que da «una imagen deplorable de Francia». Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este domingo a través de un mensaje en X que se recuperarán las obras y «los autores serán llevados ante la justicia».

El Museo Louvre se mantuvo cerrado este lunes, mientras las labores de búsqueda de los cuatro ladrones continúan. Entre tanto, el robo continúa copando la actualidad tanto a nivel nacional como internacional, al tratarse de un hecho sin precedentes.

La opinión de Pedro Ruiz sobre el robo en el Museo Louvre

De esta forma, son muchas las personalidades que han querido comentar en redes sociales este suceso que mantiene boquiabierto a todo un país. Uno de los últimos ha sido el presentador y actor Pedro Ruiz, quien no ha dudado en opinar sobre este histórico robo.

El comunicador, quien suele pronunciarse a menudo sobre los asuntos de máxima actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, ha apuntado directamente a la «desvergüenza» de los ladrones.

«El robo de ayer en el Louvre tiene un matiz de descaro que se lleva hoy», ha escrito el presentador, que ha querido valorar el trasfondo social de este suceso con tanta repercusión a nivel mundial.

De esta forma, Ruiz ha denunciado que, según él, «la desvergüenza general va calando» en la sociedad. Y es que, tal y como ha señalado, «se roba rápido y a la luz del día», como ha sucedido en el caso del Museo Louvre de París.

El robo de ayer en el Louvre tiene un matiz de descaro que se lleva hoy. La desvergüenza general va calando. Se roba rápido y a la luz del día. Avanza todo tipo de desvergüenza. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 20, 2025

Así, el presentador ha aprovechado las redes sociales para manifestar su visión pesimista sobre el rumbo que está tomando la sociedad ante un hecho histórico como este. En este sentido, Ruiz ha vuelto a lamentar al final de su mensaje en que el robo en el Louvre es un ejemplo de cómo «avanza todo tipo de desvergüenza» en el mundo.