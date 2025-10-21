Suscribete a
Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el robo de joyas de incalculable valor en el Museo del Louvre: «La desvergüenza general...»

El actor y presentador se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el histórico asalto en una de las galerías del museo francés

Francia confirma cuáles son las piezas robadas del Museo Louvre: dos tiaras, dos collares y dos pares de pendientes con piedras preciosas

El día a día del Louvre, el museo más visitado del mundo, se vio interrumpido este domingo por un hecho sin precedentes. Cuatro ladrones robaron a plena luz del día nueve joyas de valor incalculable en la Galería Apolo, lo que ha supuesto ... un escándalo a nivel nacional.

