El momento en el que un ladrón rompe una vitrina durante el robo del Louvre

Un vídeo grabado durante el robo en el Museo del Louvre de este domingo ha logrado capturar a uno de los ladrones rompiendo una de las vitrinas que contenían joyas históricas de la corona francesa. La grabación, que circula desde la noche del domingo en ... redes sociales, aporta un testimonio visual de un asalto que ha sacudido al mundo del arte y la cultura.

En las imágenes, difundidas primero por medios franceses, se puede ver a un hombre vestido con un chaleco reflectante amarillo y una sudadera oscura, utilizando una sierra circular portátil para cortar el cristal blindado de una vitrina en la Galería Apolo, el ala del museo donde se exhiben los llamados Tesoros de la Corona.

Mientras las alarmas comienzan a sonar, el individuo manipula el cristal hasta abrirlo y sustrae una pieza antes de salir del encuadre. Según las autoridades, las imágenes coinciden con la hora del robo: alrededor de las 9.30 horas del domingo 19 de octubre, apenas minutos después de la apertura del museo.

El atraco, descrito por la prensa francesa como un «robo de película», fue ejecutado en apenas cuatro a siete minutos. Los asaltantes accedieron al edificio desde el lado del río Sena, aprovechando una zona en obras y empleando una plataforma elevadora para alcanzar una ventana del primer piso. Una vez dentro, se dirigieron directamente hacia la mencionada sala.

Según el Ministerio de Cultura, fueron robadas entre cinco y ocho piezas, entre ellas joyas vinculadas a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Una de ellas -una corona de oro con piedras preciosas- ha sido recuperada parcialmente dañada, según confirmó este lunes la ministra.

Las demás piezas siguen desaparecidas, y la Brigada de Patrimonio Artístico de la Policía Nacional francesa mantiene una operación a gran escala para localizar a los responsables, que huyeron en motocicletas en dirección sur por la autopista A6.

Las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad del vídeo, pero las imágenes parecen coincidin con las registradas por las cámaras internas del museo. El Louvre, por su parte, sigue cerrado al público «por motivos excepcionales» mientras se revisan los protocolos de seguridad.