Nacho Abad denuncia el ataque que ha sufrido en Madrid tras ser reconocido por una mujer: «Voy a ir a juicio y pediré la máxima pena»

Periodistas, ¿nuevo objetivo del Gobierno?. Así inicia la tertulia de 'En Boca de todos' el periodista Nacho Abad, que critica que en los últimos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado su confrontación con parte de la prensa.

Diversos periodistas han ... denunciado lo que consideran una estrategia coordinada de señalamiento y descrédito hacia voces críticas, tanto desde portavoces oficiales como desde el entorno digital próximo al Ejecutivo. Entre las reacciones más destacadas figuran las del propio periodista de Cuatro y David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, al que el ministro Óscar Puente tildó de «poco patriota» por una pregunta a Donald Trump sobre el gasto en Defensa en España.

Nacho Abad denuncia el señalamiento hacia él por parte del Gobierno tras sufrir una agresiónr

En este contexto, periodista de Cuatro ha advertido de los riesgos de que el poder político intente influir o desacreditar a quienes informan fuera del discurso oficial. Tal es así que Abad se ha mostrado tajante ante lo que considera un señalamiento de parte del Gobierno de Pedro Sánchez después de sufrir una agresión en la calle.

El periodista, que se disponía a comenzar la habitual tertulia política en el citado programa, ha mostrado las impactantes imágenes de la agresión que ha sufrido y por el que ha tomado medidas legales. «El nivel de polarización nos está llevando a discusiones, incluso, a agresividad», indicó.

«Miren, les voy a enseñar unas imágenes, ya les adelanto que la mujer, protagonista del vídeo, no la conozco de absolutamente nada», añadía el presentador, que relataba el episodio que había vivido mientras el programa de Cuatro emitía las imágenes del delito.

Una mujer raya el coche de Nacho Abad

El presentador mostró a los telespectadores de Cuatro, el vídeo de lo sucedido, grabado por la cámara de su propio vehículo, en el que se observa cómo una mujer decide rayar su coche.

«Yo voy a ir al juicio y voy a pedir la máxima pena, me parece muy preocupante», afirmaba Abad en el espacio televisivo, en el que explicó que el incidente ocurrió durante el fin de semana.

Además, el popular presentador señaló que la mujer se sentía tan orgullosa de su obra que decidió inmortalizar su 'obra de arte' en forma de delito: «Hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó», apuntaba.

Su denuncia se enmarca en una serie de incidentes y acosos que el periodista ha estado sufriendo recientemente y que él mismo ha relatado públicamente. «Todo esto me preocupa, ¿estamos tan polarizados que hay que tener tanto cuidado cuando un político te señala?, ¿hay que tener cuidado?, ¿es síntoma de peligro de la calidad democrática?», indicó Abad.