Nacho Abad denuncia el ataque que ha sufrido en Madrid tras ser reconocido por una mujer: «Voy a ir a juicio y pediré la máxima pena»

El periodista advierte de los riesgos de que el poder político intente influir o desacreditar a quienes informan fuera del discurso oficial

Óscar Puente vuelve a atacar al corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, y le acusa de «terminal político» en RTVE

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre que Juan del Val haya ganado el Premio Planeta

I. A

Periodistas, ¿nuevo objetivo del Gobierno?. Así inicia la tertulia de 'En Boca de todos' el periodista Nacho Abad, que critica que en los últimos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado su confrontación con parte de la prensa.

Diversos periodistas han ... denunciado lo que consideran una estrategia coordinada de señalamiento y descrédito hacia voces críticas, tanto desde portavoces oficiales como desde el entorno digital próximo al Ejecutivo. Entre las reacciones más destacadas figuran las del propio periodista de Cuatro y David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, al que el ministro Óscar Puente tildó de «poco patriota» por una pregunta a Donald Trump sobre el gasto en Defensa en España.

