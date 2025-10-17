Suscribete a
ABC Premium

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre que Juan del Val haya ganado el Premio Planeta: «Incluso cuando los entrega tu empresa...»

El presentador de televisión ha hablado después de que el colaborador de 'El Hormiguero' se llevara el galardón del Grupo Planeta, dotado con un millón de euros

La vida personal de Juan del Val: a qué se dedicaba antes de ser famoso, su faceta como escritor y su matrimonio con Nuria Roca

El hijo de Juan del Val y Nuria Roca le dedica unas emotivas palabras a su padre tras ganar el Premio Planeta: «El hijo más orgulloso»

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre que Juan del Val haya ganado el Premio Planeta: «Incluso cuando los entrega tu empresa...»
Pedro Ruiz opina sin filtros sobre que Juan del Val haya ganado el Premio Planeta: «Incluso cuando los entrega tu empresa...» AFP
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan del Val sorprendía a la opinión pública al convertirse este miércoles en el 74º ganador del Premio Planeta. La novela del escritor y colaborador de Antena 3, 'Vera, una historia de amor', fue escogida por el jurado entre las 1320 ... presentadas en esta edición, dotándole con el prestigioso trofeo y con un millón de euros. El madrileño se sumaba así a una larga lista de autores tan prestigiosos como Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina, Juan Marsé, Camilo José Cela, Maruja Torres o Eduardo Mendoza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app