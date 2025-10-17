Pedro Ruiz opina sin filtros sobre que Juan del Val haya ganado el Premio Planeta: «Incluso cuando los entrega tu empresa...»

Juan del Val sorprendía a la opinión pública al convertirse este miércoles en el 74º ganador del Premio Planeta. La novela del escritor y colaborador de Antena 3, 'Vera, una historia de amor', fue escogida por el jurado entre las 1320 ... presentadas en esta edición, dotándole con el prestigioso trofeo y con un millón de euros. El madrileño se sumaba así a una larga lista de autores tan prestigiosos como Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina, Juan Marsé, Camilo José Cela, Maruja Torres o Eduardo Mendoza.

En el libro presentado bajo el seudónimo de Elvira Torres, Del Val narra una romántica historia sobre la emancipación sentimental de una mujer de mediana edad en las altas esferas sevillanas. Su protagonista, Vera, abandona a su marido, el marqués de Villaécija, para dejarse arrastrar por un tórrido romance con un hombre más joven de clase trabajadora.

«Hablo de una mujer que encuentra el camino hacia la libertad cuando pierde el miedo a equivocarse, en una historia que muestra como, aunque haya heridas que nunca se cerrarán, no hay que perder las ganas de vivir», afirmó en la gala, emocionado después de lograr hacerse con el Planeta tras seis novelas publicadas y años después de llevarse el premio Primavera por 'Candela'.

Desde que se diera a conocer que el colaborador de 'El Hormiguero' se había hecho con el prestigioso galardón literario, las felicitaciones no han hecho más que llegarle. Sin embargo, no se ha librado tampoco de las críticasen redes sociales a raíz de esta victoria, que no han hecho más que sumarse a la larga trayectoria de polémicas que acumula el escritor.

La opinión de Pedro Ruiz tras la victoria de Juan del Val en el Premio Planeta

Uno de los últimos en hablar sobre este asunto ha sido el presentador Pedro Ruiz, habituado a expresar en redes su opinión sobre todo tipo de temas de actualidad. La entrega del Premio Planeta no ha sido una excepción y, a través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador ha querido lanzar una reflexión sobre el galardón con la que muchos usuarios se han posicionado.

El presentador ha contado públicamente que este pasado jueves vio el discurso del galardonado autor durante la ceremonia celebrada en Barcelona. «Escuché a Juan del Val agradeciendo su premio Planeta. Estuvo cálido, sincero y emocionado», ha dicho haciendo referencia a las palabras del periodista madrileño tras hacerse con el galardón literario entregado anualmente cada 15 de octubre.

Pedro Ruiz no ha entrado en la polémica de si Juan merecía o no el premio, como si han hecho otros compañeros del mundillo, pero sí ha lanzado una dura indirecta a la institución. «Los premios tienen momentos mágicos incluso cuando los entrega tu empresa», ha sentenciado el actor barcelonés. Así, ha recordado que el Grupo Planeta es el principal accionista de Atresmedia, donde trabaja habitualmente Juan del Val junto a su esposa, la presentadora Nuria Roca.

Escuché a Juan del Val agradeciendo su premio Planeta. Estuvo cálido, sincero y emocionado. Los premios tienen momentos mágicos incluso cuando los entrega tu empresa. Felicidades. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 16, 2025

A pesar de esta causalidad, el presentador de televisión también ha querido mandarle su más sincera enhorabuena al periodista por la novela. «Felicidades», ha escrito también en este mensaje que muchos internautas se han tomado como un auténtico 'zasca'.