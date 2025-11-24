Santiago Niño Becerra, sobre el encarecimiento de los alimentos por Navidad: «A la vez sube el precio y se reduce el volumen y el incremento es brutal»

Se acerca la Navidad y llega el momento que muchos temen: tener que afrontar los gastos alimentarios de cada semana y los extra que tocan esta época del año para preparar las fiestas, con el añadido de que los precios se encarecen ... , y mucho. Eso se debe varios factores, como el aumento de la demanda de productos, especialmente en juguetes, comida, ropa y electrónica.

También los comercios intentan hacer su agosto en esta época y los costes de transporte pueden aumentar. Todo ello lleva a que los ciudadanos afronten una época difícil para sus bolsillos: varios estudios confirman año tras año esta tendencia. Ahora, el economista Santiago Niño Becerra ha hablado precisamente de cómo se tienen que preparar las familias para el gasto que les viene.

Y es que, en una intervención este lunes en el programa radiofónico 'El matí de Catalunya Ràdio', donde colabora habitualmente, el catedrático ha sido tajante y ha explicado los motivos variados que llevarán a un importante aumento de precios de la alimentación este invierno y en los próximos años.

«La ternera ha subido más que el caviar de beluga»

«La tendencia no para de crecer desde 2010», recuerda el experto, que incide en que con la pandemia del Covid hubo un cierto camuflaje porque se redujo el IVA de una cantidad de alimentos. El hecho de que esta iniciativa ya se haya acabado es uno de los factores que hace que suban tanto los precios. Pero hay más.

En este sentido, Niño Becerra se atreve a decir que «la alimentación se ha convertido en una forma de obtener beneficios por parte de la galaxia de proveedores y distribuidores» con prácticas como la reducción del volumen de los paquetes de 400 a 350 gramos, por ejemplo. «Esto es legal si lo dice en el paquete», puntualiza el economista catalán, aunque a la práctica lo que acaba pasando es que «si a la vez sube el precio y se reduce el volumen evidentemente el incremento es brutal».

Preguntado por productos concretos, Niño Becerra recuerda cómo influyen aspectos como la sequía, que afectó a España pero que es un problema de orden mundial y de ahí a que el café que llega de Brasil también esté tan caro. «El precio de la ternera ha subido más que el caviar de beluga», ejemplifica. Esto también tiene que ver, en sus palabras, porque hay productos más necesitados.

También se habla de la gamba roja, que también sube de precio por la demanda y la escasez de producto, y más teniendo en cuenta que en muchas zonas hay veda de pesca. Con todo, el economista recuerda que la gamba no es un artículo de primera necesidad.

La influencia de los inmigrantes

«Con la alimentación se ha encontrado una forma de obtener beneficios que sean rápidos», añade el experto, que pone el ejemplo de Mercadona, que tiene un margen bajo de beneficio por producto pero que como vende tanto «sus beneficios acaban subiendo». Para Niño Becerra la «galaxia» de productores y distribuidores son los que pueden «jugar» más con la oferta y demanda y acaban «manipulando» los precios de venta final.

Otro factor que para el economista afecta es que la población en España ha aumentado por la llegada de inmigrantes, «que no consumen caviar de beluga pero consumen otras cosas, básicamente artículos de primera necesidad», por lo que la demanda sigue creciendo. ¿La tendencia irá a más?, le pregunta el presentador de Catalunya Ràdio a Niño Becerra, que es rotundo: «claramente sí», independientemente de sequías, desastres naturales o aranceles de Trump.

Además, él hace mucho hincapié en que no es lo mismo el aumento en un coche que en un artículo de primera necesidad y que hay tantos factores que es difícil hacer comparaciones y que «no se tiene que mirar al mes pasado o año pasado: se tiene que mirar la tendencia de los últimos cuatro o cinco años».