Cortylandia 2025 en Madrid: fechas, horarios y cómo llegar

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las ciudades de España ya están preparadas para darle la bienvenida a esta mágica festividad. Las calles se visten de colores y los árboles se instalan para hacer especial cada rincón.

Se trata ... de una época de alegría compartida y repleta de tradiciones. Además, hay infinidad de eventos y actividades. En Madrid, por ejemplo, el famoso encendido de luces es este sábado 22 de noviembre a las 19:30, al que acudirán artistas como Pablo López para actuar en directo.

Otro de los acontecimientos más esperados de la capital en estas fechas es Cortylandia. Se trata de un espectáculo musical infantil organizado por El Corte Inglés, en el que más de 25 personajes se adentran en una aventura en la que los sueños cobran vida. «Este 2025 nos iremos de viaje en el 'Cortylandia Express'», indican en la página web. Te contamos cuándo empieza, los horarios, dónde es y todos los detalles de este 'show'.

Fechas y horarios de Cortylandia 2025 en Madrid

La inauguración de Cortylandia 2025 en Madrid es este sábado 22 de noviembre a las 19.00 horas. El Corte Inglés detalla que el espectáculo, que es gratis, tendrá pases diarios disponibles hasta el 5 de enero de 2026. La duración es de 11 minutos cada uno.

Horarios de lunes a domingo de Cortylandia 2025 en Madrid Mañanas: 12, 13 y 14 horas.

Tardes: 17, 18, 19, 20 y 21 horas.

En los días especiales de Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes (24 y 31 de diciembre, y 5 de enero), los horarios varían.

Horarios en los días festivos de Navidad de Cortylandia 2025 en Madrid Mañanas: 12, 13,14, 15, 16 y 17 horas.

Cabe añadir que los días 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo) no se realizará ningún pase.

Dónde hacen Cortylandia 2025 en Madrid

Cortylandia 2025 es, como años anteriores, en El Corte Inglés Preciados-Callao de Madrid (calle de Preciados, 328013). Se encuentra en pleno centro de la capital.

Cómo llegar a Cortylandia 2025 en Madrid

A Cortylandia 2025 en Madrid se puede llegar a través de diferentes medios de transporte.

Metro Callao (L3, L5), Sol (L1, L2, L3)

Tren Cercanías Sol/Gran Vía

Autobús 001, 1, 2, 3, 46, 74, 75, 146, 147, 148, M3, N16, N18, N19, N20, N21

Elige la opción que más te convenga, pero ten en cuenta que, al tratarse de fechas señaladas, el tráfico y la afluencia de personas podrían afectar al tiempo de viaje.