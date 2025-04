Una mexicana que vive en España, sorprendida por lo que ha visto en nuestros supermercados: «Lo más inteligente que he visto nunca»

Cuando una persona emigra a otro país empieza un periodo de acostumbrarse a su nuevo destino. Es entonces cuando se producen los denominados 'choques culturales'.

Por un lado está la forma de relacionarse de sus nuevos vecinos, las costumbres culturales de la sociedad o hechos relacionados con el trabajo o la gastronomía. Lo cierto es que se deben acostumbrar a cosas que, aparentemente, son iguales en cualquier parte del mundo.

Una de ellas es ir al supermercado. Aquí puede haber diferencias en los productos que se comercializan, en cómo están distribuidos a lo largo de los pasillos, si hay o no autocajas, cómo atiende el personal... Pero a Luna, una usuaria mexicana que vive en España, le ha sorprendido fundamentalmente una cosa de algunos de estos establecimientos.

Una mexicana, sorprendida con lo que ha visto en algunos supermercados

«De todos los países en los que he vivido, esto es lo más inteligente que he visto», señala. Se refiere la joven a un «espacio para poner tus carritos en medio para que no contaminen los pasillos».

Muestra el ejemplo de Carrefour, aunque existen otras cadenas que han implementado este método para dejar libres los lineales y que cualquier persona pueda acercarse para coger lo que necesite sin tener que apartar el carro de otra persona.

«No solo es de lo más inteligente sino que en los de México ni de Francia ni de Canadá pasa esto», señala. Explica además que ha vivido en cuatro países y que esta idea le parece «genial».

La publicación tiene algunos comentarios de personas que le pregunta dónde lo ha visto: «Esto es de País Vasco, pero en Valencia y Extremadura también lo he visto».

Otra usuaria comenta que esta idea la empezaron a implantar algunos supermercados a raíz de la pandemia de coronavirus y que desde entonces se ha quedado en algunos establecimientos, aunque no en todos: «Era por la distancia de segurirdad, pero en la mayoría de sitios ya no está».