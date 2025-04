Una española que vive en Colombia explica lo que tiene que hacer allí si oye una moto: «Si tienes en la mano...»

Al viajar a un país extranjero, es fundamental estar informado sobre las costumbres locales y las medidas de seguridad para garantizar una experiencia placentera y sin contratiempos. Colombia, conocida por su diversidad cultural y paisajes impresionantes, es un destino cada vez más popular entre los turistas españoles. Sin embargo, como en cualquier otro lugar del mundo, es esencial tomar ciertas precauciones, especialmente en las grandes ciudades. En ese sentido, Raquel Carpe, una española que reside en Colombia desde 2019, ha compartido a través de su cuenta de TikTok, una serie de recomendaciones basadas en su experiencia personal para aquellos compatriotas que planean visitar el país.

Según revela en el vídeo, una de las inquietudes más comunes entre quienes consideran viajar a Colombia es la seguridad y, con el objetivo de aclarar las dudas de sus seguidores y ofrecer cierta orientación, la creadora de contenido ha elaborado una lista con una serie de consejos prácticos para garantizar una estancia segura en el país.

El primer consejo que ofrece es evitar mostrar el teléfono móvil en público, especialmente en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Cartagena. En ese sentido, la española advierte: «No lleves el móvil en la mano, el celular, no lo enseñes mucho en las ciudades grandes… porque sí es normal que 'raponeen', que te quiten el celular. Si tú estás echando una foto o mirando algo, que venga alguien y te lo quite». Ella misma ha sido víctima de este tipo de robo, por lo tanto, recomienda ser discreto y utilizar el teléfono solo cuando sea necesario. Asimismo, revela que, en Colombia, existe una expresión popular, «no dar papaya», que significa no dar oportunidad a que otros se aprovechen de una situación y enfatiza la importancia de adoptar esta actitud para minimizar riesgos.

Las motocicletas

Otro punto crucial para la española es estar alerta al sonido de motocicletas cercanas. Según la creadora de contenido: «Normalmente quien te va a quitar el celular es una moto. Así que cuando tú escuches una moto acercarse, si tienes el móvil en la mano, guárdalo, no te fíes de la moto». Tal y como señala, es común que dos personas viajen en una moto y el pasajero aproveche para arrebatar objetos de valor a los peatones. «Experiencia no propia, pero sí de gente que conozco», manifiesta.

En cuanto al transporte, Raquel desaconseja tomar taxis directamente en la calle porque «te puedes dar un susto, te puede pasar algo». En este caso, la española recomienda utilizar aplicaciones móviles que permiten solicitar servicios de transporte de manera segura, proporcionando información detallada sobre el vehículo y el conductor: «Así ya sabes el coche que va a venir, la matrícula, la persona… todo».

Además, aconseja a los turistas ser conscientes de las áreas por las que transitan y revela que es posible que, al caminar desde una zona turística segura, se adentren inadvertidamente en áreas menos seguras: «Yo no lo recomendaría».

Otro aspecto a tener en cuenta es la claridad en las transacciones comerciales. En ese sentido, la creadora de contenido sugiere: «Cuando vayáis a comprar algo o a tomar un servicio o a comer algo, antes de consumir o antes de que os presenten el servicio, preguntar el precio». Esta práctica ayuda a evitar malentendidos o cobros excesivos, garantizando una experiencia más transparente y satisfactoria.

A pesar de estas precauciones, Raquel destaca que su experiencia en Colombia ha sido mayormente positiva: «Yo llevo viviendo aquí varios años y nunca me ha pasado nada del otro mundo, solo me quitaron una vez el celular». Incluso sus familiares han disfrutado del país sin inconvenientes: «Mis padres estuvieron en agosto aquí y todo perfecto, no pasó absolutamente nada. Fue el mejor viaje de su vida».

En conclusión, aunque es cierto que, como en cualquier país, existen riesgos, tomando las precauciones adecuadas es posible disfrutar plenamente de todo lo que Colombia tiene para ofrecer. «Hay que tener precauciones, no veo muy sensato decir 'Sí, vente a Colombia, no pasa nunca nada'. Sí pasan cosas, entonces sabiendo lo que pasa seguro que vais a tener un viaje espectacular y seguro que vas a quedar enamorado de Colombia porque así estoy yo», concluye.