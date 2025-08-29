Un mecánico señala lo que hay que hacer nada más montar en pleno verano: «Los vapores que respiramos son tóxicos»

El coche es, sin lugar a dudas, uno de los medios de transporte más utilizados en España y en todo el mundo. Se estima que más del 80% de los desplazamientos diarios en nuestro país se realizan en automóvil, una herramienta indispensable tanto para la vida laboral como para el ocio. Sin embargo, la comodidad que ofrece puede esconder peligros silenciosos que pocos conductores conocen. Con la llegada del verano y las temperaturas extremas, el interior de los vehículos puede convertirse en una auténtica trampa de calor y vapores nocivos. Así lo advierte Juan José, un mecánico español que, a través de su cuenta de TikTok 'talleresebenezer', comparte consejos prácticos para mantener el coche en buen estado y proteger la salud de quienes lo utilizan.

En uno de sus últimos vídeos, el experto en mecánica ha lanzado una advertencia que considera de obligado cumplimiento. Según explica, no se trata de un simple truco para viajar más fresco, sino de una recomendación que tiene consecuencias directas en la salud de los ocupantes.

Ventilar antes que enfriar

El mecánico detalla con claridad cuál debe ser el primer paso nada más entrar en un coche expuesto al sol: «Pon el contacto y baja todas las ventanillas del coche, absolutamente todas, las de adelante y las de atrás». Con este sencillo gesto, el aire caliente acumulado se expulsa de inmediato, evitando que los ocupantes respiren las emanaciones que se generan en el interior del vehículo tras horas de exposición al sol. «Y después si quieres pon el aire acondicionado», añade.

La diferencia es sustancial, insiste, porque mantener las ventanillas cerradas mientras el sistema de climatización trabaja desde cero puede ser perjudicial para nuestra salud. «Si tú te quedas con las ventanas subidas esperando que el aire acondicionado empiece a enfriar, aunque pases un poco de sofoco, es perjudicial», recalca. El motivo: «Todo esto, que es plástico dentro del coche, alcanza 60 o 70 grados, y la caja climática que está dentro también, y esto empieza a soltar vapores». Y aquí está el verdadero problema. «Esos vapores que nosotros respiramos son tóxicos», asegura.

Una rutina que puede marcar la diferencia

El mecánico reconoce que, en ocasiones puntuales, la exposición a estos gases no tiene consecuencias graves: «No pasa nada porque lo hagas una vez, no pasa nada porque lo hagas quince, pero no es una cosa correcta que debamos de hacer si podemos evitarlo». Sin embargo, insiste en que el hábito de ventilar el coche antes de activar el aire acondicionado es un acto de prevención sencillo que todos los conductores deberían incorporar a su rutina.

La recomendación se basa en un principio lógico: reducir la concentración de partículas y compuestos volátiles que se desprenden de los plásticos y materiales del habitáculo al calentarse. «Tan sencillo como ventilar el coche a la misma vez que lo enfriamos y después subimos las ventanillas para que el coche empiece a enfriar, los plásticos bajen su temperatura y así lo que respiremos sea un ambiente libre de tóxicos», concluye.