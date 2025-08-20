Un mecánico da las claves para cambiar un neumático pinchado paso a paso: «Le damos un simple toque con la mano»

Más vale en ocasiones emplear tiempo ahora en interesarse por alguna cuestión para acabar ahorrándolo a la hora de la verdad. Porque, si no, quizá, en momentos de apuro, una situación imprevista puede hacer perder aún más minutos.

Esto se puede aplicar al instante en que un neumático sufre un pinchazo. Nunca es agradable y, sobre todo, suele suceder cuando una persona tiene más urgencia por realizar ese trayecto. Así que contar con uno de repuesto, además de conocer el proceso de sustitución de la rueda dañada, puede evitar largas esperas de los servicios de asistencia en carretera.

Lo cierto es que no exige tener unas habilidades fuera de lo común. Tampoco requiere que el coche esté dotado de un número grande de herramientas para reemplazar ese neumático pinchado.

Una rueda de repuesto, un gato para elevar el coche y una llave para aflojar y apretar los tornillos es todo lo que se necesita. Obviamente, las condiciones meteorológicas extremas pueden afectar a la hora del proceso y, sobre todo, acelerar o retardar el cambio.

Cómo cambiar un neumático pinchado

Juan José Ebenezer, mecánico de un taller sevillano que lleva su nombre, ha utilizado su cuenta en TikTok para volver a dar consejos útiles a sus seguidores sobre incidencias relacionadas con el vehículo.

En este caso ha explicado cómo sustituir un neumático pinchado. Un proceso que se puede dilatar durante más o menos tiempo en función de la habilidad de la persona y para el que hay que seguir los siguientes pasos.

«Quitamos tapa para ver los tornillos. Si tu llanta es de aleación, no tendrás que quitar la tapadera porque se verán directamente los tornillos. Buscamos la rueda de repuesto y los aparatos para cambiarla, que normalmente suele estar debajo de la tapa del maletero o debajo del coche», indica.

«Antes de nada, freno de mano y dejamos metida la marcha. Lo primero, aflojamos todos los tornillos de la rueda. Después colocamos el gato para levantar el coche. Los gatos suelen tener una marca y por ahí va una guía que tenemos debajo del coche».

«Una vez levantado, metemos la rueda nueva debajo del coche [para tener ese medio de seguridad en caso de caída del gato] y, en la pinchada, quitamos los tornillos y la rueda». El neumático dañado, entonces, pasa a colocarse debajo del vehículo mientras se procede a coger la rueda de repuesto y a actuar con ella.

«Con la rueda sujeta vamos poniendo los tornillos de uno en uno, siempre recordad que la parte cónica va hacia dentro», advierte. «Aproximamos todo lo que podamos los tornillos y las tuercas, vamos jugando con la llanta dándole movimiento para que aprieten lo máximo posible. Con la llave le damos un simple toque con la mano para que se queden más asentados», apunta.

«Intentamos siempre apretar en cruz»

Tras sacar la rueda pinchada de debajo del coche y tras bajar el vehículo con el gato, el último paso. «Ahora sí, apretamos con más fuerza. Intentamos siempre apretar en cruz [si primero el de arriba a la izquierda, después el de abajo a la derecha]». Sobre cómo apretar, comenta que «tampoco hace falta sacar el tornillo por la rueda del otro lado, son cónicos y va a coger un apriete suficiente para que puedas conducir con total seguridad».

Y con esto el proceso ya estaría finalizado, aunque el mecánico señala una cuestión fundamental. «Imagínate qué hubiera pasado si no hubieras comprobado la presión de la rueda de repuesto antes de que te suceda una cosa así».