Un mecánico explica por qué abrochar el cinturón de los asientos de atrás puede salvarte la vida: «En caso de choque frontal...»

Abrochar los cinturones de los asientos traseros, incluso cuando no hay pasajeros sentados en ellos, puede parecer una medida inútil a primera vista, pero tiene una justificación muy clara desde el punto de vista de la seguridad vial.

La ha explicado uno de los mecánicos que generan más interacciones en la red. Se trata de Juan José Ebenezer, fundador del taller que lleva su apellido, a través de su cuenta de TikTok.

En caso de un choque frontal, cualquier objeto suelto, incluyendo respaldos de asientos traseros mal sujetos o sin bloqueo, puede convertirse en peligroso y poner en riesgo la vida de las personas situadas en los asientos delanteros. Una precaución a tomar, sobre todo, cuando se transporta carga en el maletero que podría desplazarse con la inercia del impacto.

«Poner el cinturón en los asientos de atrás aunque no haya nadie te puede salvar la vida«, es la afirmación con la que este mecánico trata de concienciar a sus seguidores sobre la importancia de esta medida.

Dónde hay mayor riesgo

Muchos vehículos modernos tienen asientos traseros abatibles que permiten el acceso al maletero. Si estos respaldos no están debidamente fijados o reforzados, pueden ceder ante una colisión frontal y permitir que la carga del maletero salga disparada.

Por eso, advierte que conviene saber qué tipo de asientos traseros tiene el vehículo. «Ese respaldo en cada coche es diferente: tienen diferentes tipos de anclajes, algunos son abatibles, otros no...». Para ello, puso el ejemplo de un Mercedes, con el asiento trasero abatible y bien anclado. También el de un Ibiza, donde los respaldos están enteramente sujetos al chasis, lo que ofrece una mayor protección.

«Más vale hacerlo y no tener que usarlo que tener que usarlo y no haberlo hecho»

No así un modelo de BMW, cuyo respaldo trasero no está anclado directamente al chasis, sino que depende de anclajes y piñones. «Este sería el más inseguro de todos», apunta, por lo que, ante un choque frontal, esa parte del asiento puede no ofrecer la resistencia necesaria.

«La parte peligrosa», como dice el mecánico, «es cuando tienes un choque frontal con el de delante. Todo lo que esté estático atrás va a intentar, por inercia, irse a la parte delantera», por lo que, de no haber algo que lo contenga (asientos traseros fijados por un cinturón), puede golpear a piloto y copiloto.

«Ante la duda, mi consejo es que siempre un poco más de seguridad nunca viene mal. El hecho de poner todos los cinturones y dejarlos todos anclados es un añadido más de seguridad. Más vale hacerlo y no tener que usarlo que tener que usarlo y no haberlo hecho», zanja el mecánico sobre esta medida inteligente para preservar la integridad de todos los ocupantes.