Una malagueña que vive en Madrid explica por qué se quiere ir de la capital: «He aguantado menos de un año»

Muchos españoles de diversas comunidades autónomas se mudan a Madrid para iniciar una nueva vida allí. Algunos lo hacen para estudiar aquello que realmente les apasiona. Otros porque consideran que hay más oportunidades laborales. También están aquellos que simplemente toman esta decisión ... porque les apetece y quieren disfrutar de la capital al máximo.

Sea cual sea el motivo, lo que está claro es que se necesita un periodo de adaptación. Marcharse de tu ciudad habitual no es fácil y menos si es para emprender un nuevo camino en un lugar tan diferente como Madrid. Te alejas de tu familia, tus amigos y de todo aquello que normalmente te rodea. Hay personas que sí consiguen acostumbrarse a esa nueva etapa. Sin embargo, hay otras que, por mucho que pase el tiempo, no lo logran.

Este es el caso de Cristina Lamas. Esta malagueña siempre tuvo el sueño de residir en Madrid y no paró de luchar hasta que lo alcanzó. No obstante, su experiencia no ha sido tan positiva como esperaba y ha decidido volver a casa. «He aguantado menos de un año. Ha sido un poco fracaso», sostiene.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, la joven cuenta por qué quiere huir de la capital y ha detallado aquello que no le ha gustado.

Una malagueña explica por qué no puede vivir en Madrid

Cristina Lamas explica que desde muy pequeña siempre había querido vivir en Madrid. «Lo tenía un poco idealizado. Intentaba convencer a todo el mundo de que era lo más», reconoce.

Esta chica de Málaga dice que gracias a su trabajo pudo mudarse a la capital. «Me fui a un piso al centro con dos de mis mejores amigas. Estaba pletórica. Yo decía: 'Voy a llegar allí y se va a liar'. No os imagináis las ganas y la necesidad que tenía», sostiene.

Sin embargo, la joven revela que el primer día en esta ciudad una persona le dio un consejo que le hizo reflexionar. «Alguien me dijo: 'O tú te comes Madrid o Madrid te come a ti'. Me rayé un poco al principio, pero soy una tía sociable y hago amigos hasta detrás de las piedras. No tengo ningún tipo de problema», aclara.

Tras varios meses allí, Cristina se ha dado cuenta de que no consigue ser feliz. «He aguantado menos de un año viviendo en Madrid. Me ha costado bastante tiempo aceptar que me quiero ir. Me empezó a entrar ansiedad, estaba enfadada todo el día, contestaba mal... Ha podido conmigo», declara.

En cuanto a los motivos, la malagueña afirma que no se sentía ella al 100%. A pesar de ello, lo siguió intentando porque volver a Málaga lo consideraba «un fracaso».

Las diferencias entre Madrid y Málaga, según la malagueña

Cristina ha aclarado en todo momento que Madrid le parece una ciudad «increíble», especialmente a «nivel laboral». «Puedes conocer a gente, tienes un montón de ocio», añade. La malagueña se sincera y asegura que, simplemente, la capital no es para ella.

La joven ha indicado que Málaga es un lugar que realmente le llena. «Vengo y estoy más feliz, más contenta. Me siento yo, vuelvo a ser sociable, a hablar con todo el mundo. Trabajo con más ganas», confirma.

Por último, la chica comparte una reflexión: «A lo mejor vuelvo a Madrid en diez años, no lo sé. Voy a ver este año como algo con lo que he aprendido y ya está».