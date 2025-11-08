Un estadounidense que vive en España, contundente al ver el precio del alcohol en nuestro país: «Este lugar es...»

El precio del mismo producto puede variar notablemente entre países, influido por factores como impuestos, coste de vida o nivel de ingresos. Un mismo artículo puede ser mucho más caro en un país con altos salarios y precios elevados en general, mientras que en ... otro con menor poder adquisitivo es mucho más accesible.

Sobre este fenómeno ha comentado recientemente en TikTok el usuario @charliesommer, un joven estadounidense que viaja por España. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, Charlie, de 23 años, afirma que lo que pagó por unas cervezas y vino en Madrid es impensable en su país. «Este es el mejor lugar», asegura, mientras recomienda a otros estadounidenses aprovechar los bajos precios de la ciudad.

En el vídeo, Charlie detalla que compró un paquete de ocho cervezas por 6 euros, un precio que en Estados Unidos sería imposible de encontrar. «Si comprara el mismo producto en Miami, gastaría por lo menos 14 dólares», afirma, evidenciando la diferencia. Según comenta, este tipo de precios en bebidas son una de las mayores sorpresas de su viaje por España y le lleva a cuestionarse cómo es que en su país todo resulta mucho más caro.

«¿Qué está haciendo mal Estados Unidos?»

También compara el precio de una copa de vino en un bar de tapas madrileño, que le costó alrededor de 3 euros, frente a los 13 dólares que pagaría en un bar similar en Estados Unidos. «¿Qué está haciendo mal Estados Unidos?», se pregunta en el vídeo, donde refleja una de las mayores diferencias de costo entre ambos países: la vida nocturna.

Charlie anima a los universitarios estadounidenses a considerar España como destino, destacando las oportunidades de ocio económico que, en su opinión, el país ofrece. «Nombra otro lugar donde básicamente puedes obtener bebidas ilimitadas por lo que te costaría sólo una noche de fiesta en Miami. No puedes», concluye.